Résultats bruts de la WWE, notes: Seth Rollins furieux alors que Kevin Owens se faufile dans le match pour le titre du jour 1

Le Drip King n’était pas un homme heureux (Photo: WWE)

Kevin Owens a déjoué Seth Rollins à Raw pour se frayer un chemin dans un match de championnat de la WWE avec Big E au premier jour.

Le jour du Nouvel An, le champion défendra désormais son or contre Rollins et Owens après que ce dernier l’a battu par disqualification lors de l’événement principal de lundi et a ainsi fait du combat un match Triple Menace.

Le spectacle a débuté avec Rollins dansant sur scène dans une autre tenue ridicule alors qu’il insistait sur le fait que personne ne peut le retenir avant de confirmer son propre match pour le titre au jour 1.

Le spectacle a commencé à chaud lorsque Finn Balor est sorti et a immédiatement attaqué Seth, le frappant autour du ring jusqu’à ce qu’il soit touché par un plongeon suicide.

Cependant, il a frappé son rival avec les marches d’acier et l’arbitre a finalement pu prendre le contrôle pour que le match se déroule correctement.

Ils ont eu un excellent combat ici à un rythme fantastique, Rollins remportant la victoire au Stomp.

Pendant la nuit, il y a eu beaucoup de drame avec KO mentant à Seth et disant que s’il battait Big E dans l’événement principal, il serait dans leur match pour le titre le jour du Nouvel An.

Cependant, l’officiel de la WWE, Adam Pearce, a tellement aimé l’idée qu’il a fini par s’en servir, alors Rollins était au bord du ring pour regarder le match à enjeux élevés à la fin de l’émission.

L’événement principal était aussi fantastique qu’on pouvait s’y attendre, même avec une fin DQ – mais c’était un cas rare où une disqualification était la décision la plus intelligente.

Finalement, Owens a poussé Rollins à l’attaquer, tirant le DQ et remportant le match, laissant Seth furieux car son opportunité de titre au Jour 1 est maintenant une triple menace.

The Miz revient pour interrompre Edge, Liv Morgan et Becky Lynch s’affrontent et plus

Après le match d’ouverture, Becky Lynch et Liv Morgan se sont réunies pour signer le contrat pour le match de championnat féminin de Raw la semaine prochaine.

La championne était plus confiante que jamais, mais la challenger a tenu bon, se moquant de sa rivale pour avoir pleuré après avoir battu Charlotte Flair à Survivor Series – bien qu’avoir sa référence aux sorties de cette année dans sa promo était une mauvaise décision.

En fin de compte, Sonya Deville a empêché les choses de dégénérer en bagarre, et The Man a révélé qu’ils se rencontreraient plus tard dans la série en tant que capitaines de leurs propres équipes de cinq femmes.

Liv Morgan s’est mise sous la peau de Becky Lynch – et a remporté un énorme match par tag (Photo: WWE)

Ce match par équipe de 10 femmes – qui était très amusant – a eu lieu juste avant l’événement principal, avec l’équipe Liv (avec Dana Brooke, Bianca Belair, Rhea Ripley et Nikki ASH) battant l’équipe de Lynch, Carmella, Queen Zelina, Doudrop et Tamina.

Ils ont eu beaucoup de temps et ont couvert quelques querelles différentes – ce fut un succès.

Ailleurs, RK-Bro a défendu ses titres Raw Tag Team contre Dolph Ziggler et Robert Roode dans un affrontement très divertissant.

Randy Orton n’avait rien de tout cela quand Jedusor a essayé de lui donner une perruque blonde à porter, mais ils ont quand même fait front commun pour que les bons moments continuent.

The Miz et Maryse ont gâché le grand retour d’Edge avec leur propre retour (Photo: WWE)

Edge a fait son dernier retour et a cherché à passer à de nouveaux adversaires, avec The Miz et Maryse sortant pour l’interrompre, le A-Lister clairement agacé par le manque de fanfare entourant son propre retour.

Il y avait des références à son passage sur Dancing With The Stars, tandis qu’Edge a également fait un clin d’œil à la promo de CM Punk et MJF sur AEW Dynamite, ainsi qu’un autre commentaire sur les sorties récentes – cette fois aux frais de John Morrison.

À la fin, Miz a refusé de combattre Edge et s’est éloigné – c’était dans l’ensemble un excellent moyen de démarrer cette querelle.

Plus: Nouvelles télévisées américaines



Les Street Profits ont battu Alpha Academy dans un sprint amusant avec des trucs extra-scolaires bizarres avec AJ Styles faisant semblant d’être aveugle après l’attaque à l’extincteur de la semaine dernière (qui n’a pas semblé impressionné par Omos).

Le titre des États-Unis était également en jeu alors que Damian Priest a battu Apollo Crews dans un bon match, bien que ce soit principalement ici pour simplement présenter le champion.

Enfin, un autre combat par équipe a vu Rey et Dominik Mysterio rebondir après leur match de handicap avec Bobby Lashley alors qu’ils battaient le duo Hurt Business Cedric Alexander et Shelton Benjamin.

* WWE Raw est diffusé le lundi soir à 1h du matin sur BT Sport 1.

Résultats et notes bruts de la WWE

Seth Rollins a effectué le tombé sur Finn Balor (UNE-)

Titres bruts par équipe: RK-Bro (c) a battu les Dirty Dawgs (B+) The Street Profits a vaincu Alpha Academy (B-)

Titre des États-Unis: Damian Priest (c) a battu Apollo Crews (B) Rey et Dominik Mysterio ont vaincu Hurt Business (C+) Liv Morgan, Dana Brooke, Bianca Belair, Nikki ASH et Rhea Ripley ont battu Becky Lynch, Tamina, Doudrop, Queen Zelina et Carmella Kevin Owens ont battu Big E via DQ (UNE)

