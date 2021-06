Résultats CBSE Classe 12 : Comment le conseil évaluera les résultats expliqués

in

L’évaluation des étudiants sera faite pour les notes respectives qu’ils ont obtenues dans chaque matière lors des examens théoriques finaux de fin d’année.

Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a mis au point une nouvelle façon de déclarer les résultats des élèves de la classe 12, car les examens du conseil ont été annulés en raison de l’augmentation des cas de coronavirus en Inde. Le conseil a soumis une formule à la Cour suprême décrivant comment ils évalueront les notes des élèves. La formule a un ratio de 40:30:30 en fonction des notes obtenues par les élèves en classe 12, classe 11 et classe 10.

Cela signifie que 40 pour cent de la note globale seront notés selon les examens théoriques menés par les écoles en tant qu’examens de pré-embarquement et de mi-session. Pour la classe 12, les notes obtenues par les étudiants lors des évaluations internes et des travaux pratiques seront également prises en considération. Les 30 pour cent restants seront évalués sur la base des notes obtenues dans la classe 11 et les 30 pour cent restants seront évalués à partir des résultats du jury de la classe 10.

Évaluation des notes de la classe 12

Le conseil examinera les performances des élèves dans chaque matière dans leurs tests unitaires, leurs examens théoriques de mi-session ou avant le conseil. Chaque école aura ses « Comités de résultats » qui participeront à la préparation des résultats pour les élèves. Ce comité décidera à sa discrétion s’il ne doit prendre en considération que les examens de pré-embarquement pour l’ensemble de la pondération ou s’il peut être divisé en examens de pré-embarquement et examens de mi-session.

Un autre aspect pris en compte est la composante Classe 11. L’évaluation des étudiants sera faite pour les notes respectives qu’ils ont obtenues dans chaque matière lors des examens théoriques finaux de fin d’année. Pour les notes attribuées sur la base des résultats de la classe 10, la moyenne des notes théoriques des trois matières principales dans lesquelles l’étudiant a fait de son mieux sera prise en compte et calculée avec le résultat principal. Cette moyenne, selon le conseil, sera uniformément attribuée à tous les élèves de la classe 12.

Processus de normalisation

Le conseil a demandé aux écoles de modérer en interne les notes et de tenir compte des variations au niveau de l’école dans la notation des élèves en ce qui concerne les examens qui ont été menés en interne. La référence aux performances historiques des étudiants sera considérée comme un point d’ancrage. Le CBSE, dans sa politique de tabulation, a souligné que les notes par matière évaluées par l’école pour l’année scolaire se terminant en mars 2021 devront être comprises dans une fourchette de +/- 5 notes que les élèves ont obtenues à l’école dans la matière au cours de l’année de référence .

Tout étudiant qui échoue dans une matière se verra attribuer un «compartiment» et l’examen correspondant sera organisé après déclaration des résultats. Les élèves qui échouent dans plus d’une matière seront maintenus dans la catégorie « redoublement essentiel ».

Il est à noter que les étudiants qui ne sont pas satisfaits de leurs notes et du mode d’évaluation peuvent avoir la chance de passer un examen écrit. Le conseil procédera à un examen pour ce cas lorsque la situation de Covid-19 sera suffisamment propice. Quelles que soient les notes que les étudiants reçoivent à cet examen facultatif, elles seront considérées comme la note finale.

