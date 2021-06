Résultats complets des élections partielles de Chesham et Amersham alors que Boris subit une perte de choc | Politique | Nouvelles

in

Le siège des députés de Chesham et Amersham est fermement dans le camp du Parti conservateur depuis 1974. Mais les conservateurs ont subi une perte humiliante de siège cette semaine après que les libéraux-démocrates ont remporté une victoire historique. Le chef conservateur Boris Johnson est reparti avec de nombreuses victoires en 2019, mais la défaite du 17 juin est un coup dur pour le Premier ministre.

La libérale démocrate Sarah Green est la plus récente députée du pays après avoir remporté le siège, qui est un bastion conservateur depuis sa création en 1974.

Le concours dans la région a été déclenché après la mort de l’ancienne ministre du Cabinet Dame Cheryl Gillan.

Dame Cheryl a pris le siège en 2019 avec une majorité de 16 233, ce qui équivaut à 55% des voix.

Cependant, maintenant le candidat Lib Dem a arraché le siège – obtenant une majorité stupéfiante de 8 028.

Le candidat conservateur Peter Fleet est arrivé en deuxième place, tandis que le Parti vert est arrivé en troisième place et le Parti travailliste en quatrième place.

Mme Green a gagné avec 21 517 voix, contre 13 489 pour M. Fleet.

La majorité de Dame Cheryl en 2019 était de 16 223.

Les libéraux démocrates espéraient renverser les conservateurs – mais le chef du parti a tweeté que le résultat avait « envoyé une onde de choc dans la politique britannique ».

Le taux de participation a été de 52 % (38 009 votes) et vous pouvez voir les résultats complets dans l’infographie ci-dessous.

Dans son discours de victoire, Mme Green a remercié les électeurs et a déclaré qu’elle était “humiliée par la confiance que vous avez placée en moi”.

Elle a déclaré: “Que j’aie gagné votre vote ou non, je serai une voix forte et indépendante pour toutes nos communautés, je vous ferai toujours passer en premier et continuerai d’écouter vos opinions tout en obligeant ce gouvernement à rendre des comptes.

“Ce soir, la voix de Chesham et d’Amersham est sans équivoque. Ensemble, nous avons dit assez, c’est assez – nous serons entendus et ce gouvernement écoutera.

“Cette campagne a montré que peu importe où vous vivez, ou à quel point une circonscription peut sembler sûre, si vous voulez un député libéral-démocrate, vous pouvez avoir un député libéral-démocrate.

“Si vous souhaitez rejeter la mauvaise gestion des conservateurs et voter pour une voix qui vous représentera et défendra vos droits, alors c’est un libéral-démocrate qui continuera à se battre pour vous.”

Malgré une énorme majorité à la Chambre des communes, les conservateurs prenaient l’élection partielle au sérieux.

Le Premier ministre s’est rendu dans la circonscription pour faire campagne, aux côtés d’autres principaux membres du cabinet conservateur et députés tels que Rishi Sunak, Oliver Dowden et Theresa May.

Le résultat est conforme à la tendance des récentes élections locales où les conservateurs ont subi des pertes contre les libéraux démocrates et le parti vert dans les zones les plus riches du sud de l’Angleterre.

Dans un communiqué, le chef des libéraux-démocrates a déclaré que “dans le Sud, le mur bleu conservateur commence à s’effondrer”.

S’adressant au programme Today de la BBC, M. Davey a ajouté que les habitants de ces circonscriptions “se sentent ignorés par les conservateurs, considérés comme allant de soi”.

Les résultats font écho aux tendances observées lors des récentes élections locales qui ont vu les conservateurs subir des pertes face aux libéraux-démocrates et au Parti vert dans les régions les plus riches du sud de l’Angleterre.

Un député conservateur a déclaré à London Playbook : « Il y a un élément selon lequel notre parti s’efforce trop d’être des Brexiteers.

“Si nous dirigeons nos votes de base vers les Verts et les Lib Dems, nous pourrions avoir une surprise surprenante lors des prochaines élections.”