Résultats cyclistes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

01.08.2021

Le à 13:31 CEST

Le cyclisme aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a déjà clôturé la compétition dans plusieurs catégories : BMX Freestyle, course BMX, vélo de route et de montagne, ce dernier où l’équipe espagnole a remporté une médaille de bronze. Cependant, la discipline sur piste est toujours de mise.

Dans BMX acrobatique Charlotte Worthington a remporté l’or, Hannah Robert l’argent et Nikita Ducarroz le bronze (chez les femmes) tandis que Logan Martin a remporté l’or, Daniel Dhers l’argent et Declan Brooks le bronze (hommes). Aussi dans BMX Courses Bethany Shriever a obtenu l’or, Mariana Pajon l’argent et Merel Smulders le bronze (chez les femmes). De son côté, chez les hommes, Niek Kimmann a remporté l’or, Kye White l’argent et Carlos Alberto Ramírez le bronze.

En VTT, les Espagnols David Valero a obtenu le bronze Après un retour spectaculaire sur la route, l’or est allé à Ana Kiesenhofer, l’argent à Annemiek Vleuten et le bronze à Elisa Logo (parcours féminin). Dans le contre-la-montre individuel féminin, Vleuten a remporté l’or, Marlen Reusser le deuxième métal et Ana Breggen le troisième. Dans le contre-la-montre individuel messieurs, Primoz Roglic s’est hissé au sommet avec le métal « noble », suivi par Tom Dumoulin et Rohan Dennis, respectivement argent et bronze.

