Résultats de Berkshire Hathaway BRK au troisième trimestre 2021

Warren Buffett lors de la réunion annuelle de Berkshire Hathaway à Los Angeles en Californie. 1er mai 2021.

Gérard Miller | CNBC

Berkshire Hathaway a connu une autre augmentation à deux chiffres de son bénéfice d’exploitation grâce à un rebond continu de ses activités ferroviaires, de services publics et d’énergie suite à la pandémie, tandis que la trésorerie de l’entreprise a atteint un niveau record alors que Warren Buffett continuait de rester sur la touche.

Le conglomérat a déclaré un bénéfice d’exploitation de 6,47 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 18% par rapport à 5,48 milliards de dollars au même trimestre il y a un an, selon son rapport sur les résultats publié samedi.

Berkshire a déclaré que sa myriade d’entreprises avait profité de la réouverture économique alors que la demande commençait à revenir aux niveaux d’avant la pandémie. Le bénéfice d’exploitation de son segment des chemins de fer, des services publics et de l’énergie a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 3,03 milliards de dollars au troisième trimestre.

« À partir du troisième trimestre 2020, bon nombre de nos entreprises ont enregistré des ventes et des bénéfices considérablement plus élevés par rapport au deuxième trimestre, reflétant une demande plus élevée des clients », a déclaré Berkshire dans le rapport. « L’étendue des effets à plus long terme ne peut pas être raisonnablement estimée pour le moment. »

Fin septembre, la trésorerie de Berkshire a atteint un record de 149,2 milliards de dollars, contre 144,1 milliards de dollars au deuxième trimestre. Buffett n’a pas réalisé d’acquisition importante au cours des dernières années, car les valorisations ont atteint des niveaux records et l’environnement de négociation est devenu compétitif.

Le montant record de liquidités est arrivé malgré les rachats d’actions agressifs de Berkshire. La société a racheté 7,6 milliards de dollars de ses propres actions au troisième trimestre, portant le total sur neuf mois à 20,2 milliards de dollars. Berkshire a acheté un record de 24,7 milliards de dollars de ses propres actions l’année dernière.

Les bénéfices globaux, qui reflètent les investissements en actions fluctuants de Berkshire, sont tombés à 10,3 milliards de dollars au troisième trimestre, marquant une baisse de plus de 60% d’une année sur l’autre. Le rendement des investissements en actions de Berkshire n’a totalisé que 3,8 milliards de dollars au dernier trimestre, contre un gain de 24,8 milliards de dollars il y a un an.

Buffett a souligné que les investisseurs ne devraient pas mettre beaucoup l’accent sur les changements trimestriels de ses gains ou pertes d’investissement.

« Le montant des gains/pertes d’investissement au cours d’un trimestre donné n’a généralement pas de sens et fournit des chiffres de bénéfice net par action qui peuvent être extrêmement trompeurs pour les investisseurs qui ont peu ou pas de connaissance des règles comptables », a déclaré le conglomérat dans le rapport trimestriel.

Les actions B de Berkshire ont augmenté de plus de 24% cette année, se situant à environ 2% en dessous de son record atteint en mai.