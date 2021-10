Résultats de Bhabanipur Bypoll: Mamata Banerjee se dirige vers une grande victoire, devance Priyanka Tibrewal du BJP par plus de 24 000 voix

in

Résultats du Bhabanipur Bypoll : Selon les données officielles de la CE, Mamata Banerjee menait par 12 435 voix après le quatrième tour de dépouillement dimanche.

Le chef du Congrès de Trinamool, Mamata Banerjee, menait par près de 24 000 voix après les cinq premiers tours de dépouillement à Bhabanipur, qui ont eu lieu le 30 septembre. voix) et Srijib Biswas du CPM (398 voix) après le cinquième tour de dépouillement.

Il y aura 21 tours de comptage à Bhabanipur, un bastion de TMC, que Banerjee conteste pour continuer en tant que ministre en chef du Bengale occidental. Le BJP a aligné Priyanka Tibrewal contre le chef de TMC tandis que le CPI(M) a opposé Srijib Biswas.

Babanipur, qui s’est rendu aux urnes le 30 septembre, a connu une participation modeste de 53,32 pour cent. Les deux autres sièges de l’Assemblée de l’État ont toutefois fait état d’un taux de participation plus élevé. Samserganj a enregistré 78,60 % de participation électorale, tandis que Jangipur 76,12 % jusqu’à 17 heures, selon les données de la commission électorale.

Le vote a été en grande partie pacifique et aucun incident majeur de violence ou de malversation électorale n’a été signalé, ont déclaré des responsables de la CE. L’organisme électoral a déclaré avoir reçu 97 plaintes, dont 91 ont été annulées. Sur ces 97 plaintes, 85 étaient liées au sondage de Bhabanipur.

Le bypoll à Bhabanipur a été rendu nécessaire à la suite de la démission du député du Congrès de Trinamool Sovandeb Chattopadhyay pour faciliter l’élection du ministre en chef Mamata Banerjee à l’assemblée. Banerjee a perdu à Nandigram, selon les résultats des élections législatives déclarés par la CE en mai. Selon la disposition constitutionnelle, une personne doit être élue dans les six mois suivant sa prestation de serment en tant que ministre en chef ou ministre. Elle a prêté serment en tant que ministre en chef pour un troisième mandat consécutif le 5 mai.

