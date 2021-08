Résultats de la classe 12 CBSE: admission DU 2021, admission à l’Université de Calcutta 2021, admission JNU 2021, admission.uod.ac.in, caluniv.ac.in, jnuexams.nta.ac.in

in

Comme l’année dernière, les étudiants n’auront pas à choisir le collège ou le cours lors de leur inscription.

Mises à jour de l’admission au DU 2021 : L’Université de Delhi (DU) a commencé le processus d’inscription pour l’admission dans les collèges de premier cycle constituants. Le processus a commencé lundi pour pourvoir 70 000 sièges. La date limite pour s’inscrire sur le site Web de l’université est le 31 août. Les candidats intéressés pourront postuler en ligne sur le site officiel de l’université, admission.uod.ac.in.

L’université devrait annoncer la première liste de coupure entre le 7 et le 10 septembre, ont déclaré des responsables à The Indian Express. La fenêtre de mise à jour des marques sera ouverte à un stade ultérieur, ont-ils déclaré. Un responsable universitaire a déclaré à The Indian Express que plusieurs conseils d’État n’avaient pas encore déclaré leurs résultats. Les étudiants auront la possibilité de mettre à jour leurs notes à un stade ultérieur, l’université ouvrant une fenêtre spéciale à cet effet.

Comme l’année dernière, les étudiants n’auront pas à choisir le collège ou le cours lors de leur inscription. Une fois qu’un étudiant aura soumis un formulaire rempli, il deviendra admissible à l’admission dans n’importe quel collège et cours de son choix, à condition qu’il réponde à ses critères d’éligibilité, ont déclaré les responsables. La National Testing Agency organisera le test d’entrée entre le 26 septembre et le 1er octobre.

Documents pour l’inscription au cours DU UG :

Une photo format passeport

Signature scannée de l’étudiant

Une pièce d’identité auto-attestée parmi Aadhaar/ID d’électeur/passeport/carte PAN/permis de conduire

Certificat auto-attesté de classe 10 pour preuve de la date de naissance

Certificat de caste auto-certifié

À partir de l’année académique 2021-22, les admissions à des cours tels que le baccalauréat en physiothérapie, le baccalauréat en prothèses et orthèses, le baccalauréat en ergothérapie et la maîtrise en physiothérapie se feront via DUET.

Mises à jour de l’admission à l’Université de Calcutta 2021 : L’Université de Calcutta a également commencé le processus d’admission pour les cours de premier cycle et de troisième cycle pour l’année universitaire 2021-22. L’horaire est disponible sur le site officiel de l’université caluniv.ac.in.

Les admissions en ligne pour les cours de premier cycle ont été mises en ligne le 2 août, la date limite de candidature étant le 20 août. L’université publiera la première liste de mérite le 31 août, tandis que le processus d’admission se terminera le 30 septembre. Le premier semestre commence le 1er octobre. .

Mises à jour de l’admission JNU 2021 : L’Université Jawaharlal Nehru a commencé son processus de candidature auprès de la National Testing Agency le 27 juillet. Les formulaires d’examen d’entrée à l’Université Jawaharlal Nehru ou JNUEE sont disponibles sur jnuexams.nta.ac.in. La date limite pour postuler à JNU est le 27 août.

