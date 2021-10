Résultats de la loterie nationale : recherche urgente d’un gagnant mystère ayant droit à 10 000 £ par MOIS | Royaume-Uni | Nouvelles

Le gagnant mystère serait éligible à 10 000 £ par mois pendant les 30 prochaines années – mais il lui reste moins de deux semaines pour réclamer son prix. Le billet a été acheté il y a plus de cinq mois dans le district de Three Rivers dans le Hertfordshire – pour le tirage du 6 mai.

Le gagnant a jusqu’au mardi 2 novembre minuit pour réclamer son prix, sinon il ne sera plus admissible à l’argent.

Quiconque a peut-être acheté un billet dans la région ce jour-là est invité à vérifier – et à rappeler à ses amis et à sa famille de faire de même.

Dans le but de traquer le gagnant potentiel, la Loterie nationale a emmené une réplique géante du billet Set For Life gagnant à Rickmansworth Town. Ils espèrent que cela aidera à unir le gagnant avec la somme qui changera sa vie.

La Loterie nationale a également fait quelques calculs pour découvrir les habitudes des gagnants précédents.

Selon leurs données, seulement 25% des gagnants de la loterie précédente ont vérifié leurs billets dans les heures suivant un tirage.

Environ un tiers a attendu une journée pour vérifier.

Mais dans la région où le gagnant potentiel pourrait vivre, plus de 20 % des personnes ont admis avoir complètement oublié leur billet.

Dans la même région, seulement quatre pour cent ont déclaré qu’ils s’accrochaient à leurs anciens billets.

Andy Carter, conseiller principal des gagnants à la loterie nationale, a déclaré: «Avec seulement quelques jours avant l’expiration du billet, il est important que le détenteur du billet mystère du district de Three Rivers arrête la rêverie, vérifie son billet Set For Life, nous contacte et présente leur billet gagnant afin que nous puissions verser ce prix qui change la vie !

« Avec tous les tirages de la Loterie nationale, les joueurs ont 180 jours à compter du jour du tirage pour réclamer leur prix s’ils ont le billet gagnant.

« Quiconque a des questions ou pense avoir le billet gagnant pour l’un des tirages de la loterie nationale dans le délai de 180 jours doit appeler la ligne de loterie nationale au 0333 234 5050 ou envoyer un e-mail à help@national-lottery.co.uk.

« Qu’il s’agisse d’un chauffeur de poids lourd qui a souhaité une étoile filante ou d’un soignant qui a reçu un pronostic gagnant, nous sommes prêts et attendons, avec le champagne sur glace, prêts à payer le premier versement mensuel de 10 000 £, puis de 10 000 £. chaque mois pendant les 30 prochaines années !

« Alors que les jours passent, nous mettons tout en œuvre pour retrouver ce détenteur de billet et tant qu’il est encore temps, il y a encore de l’espoir que nous réussirons.

« Dans le passé, des prix importants ont été réclamés à la dernière minute, il y a donc tout lieu de croire que nos efforts d’aujourd’hui seront tout aussi fructueux. »

Le billet Set For Life gagnant correspondait aux cinq numéros principaux et au Life Ball du tirage Set For Life du 6 mai 2021.

Les numéros gagnants à cette date étaient 2, 7, 25, 40, 46 et le Life Ball était le 4.

La date limite de réclamation est fixée au 2 novembre 2021 à minuit.