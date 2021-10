Résultats de la plus grande étude au monde sur le jeûne

par Arjun Walia, Le pouls :

Les faits : La plus grande étude au monde sur le jeûne a été publiée en 2019 par des médecins et des scientifiques de Buchinger Wilhelmi, la principale clinique au monde sur le jeûne thérapeutique. L’étude a documenté de nombreux avantages pour la santé à la suite du jeûne. Les participants à l’étude ont jeûné de 4 à 21 jours. Réfléchissez : Avec autant d’avantages documentés du jeûne, pourquoi n’est-il pas plus courant ? Beaucoup de malades pourraient être aidés assez simplement et facilement, est-ce parce que le jeûne peut se faire gratuitement ?

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Il a été démontré que le jeûne a d’énormes avantages pour la santé et peut être utilisé pour traiter et guérir une grande variété de maladies et d’affections. Ces avantages ont été documentés par les chercheurs depuis des décennies, mais le jeûne en tant qu’intervention de santé est rarement «prescrit» par les médecins. C’est peut-être parce que contrairement à une pilule, le jeûne n’est pas rentable pour les grandes entreprises pharmaceutiques. Les gens peuvent le faire gratuitement.

La clinique allemande Buchinger Wilhelmi est considérée comme (l’une des) principales cliniques au monde pour le jeûne thérapeutique. Il a été initié par le Dr Otto Buchinger, l’un des premiers médecins à documenter les effets bénéfiques du jeûne pour un certain nombre de maladies en 1920.. Les descendants de sa famille et quatre générations de médecins ont continué à perfectionner la méthode et à la documenter scientifiquement.

La plus grande étude scientifique sur les effets du jeûne thérapeutique Buchinger réalisée à ce jour a été publiée en 2019. Elle a été menée par la clinique, dirigée par le Dr Françoise Wilhelmi de Toledo (dans la vidéo ci-dessous) en coopération avec le Pr Andreas Michalsen de Charité. Hôpital universitaire de Berlin.

L’étude a collecté et évalué les données de 1 422 sujets (41 % d’hommes, 59 % de femmes) qui ont suivi le programme de jeûne Buchinger Wilhelmi sur une période de 5, 10, 15 ou 20 jours en 2016. Sous le titre « Sécurité, amélioration de la santé et bien-être pendant une période de jeûne de 4 à 21 jours dans une étude observationnelle incluant 1422 sujets », l’étude montre que le jeûne thérapeutique Buchinger est sûr et efficace sur le plan thérapeutique. Il favorise également le bien-être émotionnel et physique.

Vous trouverez ci-dessous une interview vidéo informative avec le Dr Toledo, auteur principal de l’étude et responsable de la recherche chez Buchinger Wilhelmi, résumant les avantages du jeûne et ce que l’étude a découvert.

L’étude a fourni des preuves détaillées que :

Le jeûne mobilise l’énergie stockée dans les tissus adipeux du corps humain. Le métabolisme passe de la consommation de glucose à la consommation de graisses et de cétones, provoquant de nombreux effets bénéfiques. Le changement métabolique a été documenté dans l’étude par la présence permanente de corps cétoniques dans l’urine. Le jeûne entraîne une perte de poids importante, une circonférence abdominale réduite et des taux de cholestérol et de lipides sanguins plus bas. Le jeûne a également normalisé la pression artérielle et amélioré les paramètres du diabète tels que la glycémie et l’HbA1c, améliorant ainsi de nombreux facteurs qui contribuent à un système cardiovasculaire sain. De plus, dans 84 % des cas, des problèmes de santé graves tels que l’arthrite, le diabète de type 2 ainsi que la stéatose hépatique et l’hypercholestérolémie, l’hypertension artérielle et la fatigue se sont améliorés grâce au jeûne. 93 % des sujets n’ont pas eu faim pendant le jeûne, ce qui a contribué à leur bien-être émotionnel et physique. Le jeûne médicalement supervisé n’avait que très peu d’effets secondaires, qui pouvaient être traités facilement et sans interruption du jeûne. Dans des cas individuels, les sujets ont éprouvé un sommeil agité, des maux de tête, de la fatigue ou des plaintes de la colonne lombaire au cours des trois premiers jours.

En résumé, ce programme de jeûne particulier s’est avéré être une approche sûre et bien tolérée pour prévenir les maladies liées à l’âge et traiter les troubles métaboliques chroniques, y compris les problèmes de poids.

Lire la suite @ ThePulse.one

Lien source