Résultats de la Primitiva du samedi 6 novembre 2021

11/06/2021

Le à 22:23 CET

La combinaison gagnante du tirage Primitiva organisé ce samedi 6 novembre 2021, a été formée par les chiffres 1, 2, 5, 26, 33 et 49. Le numéro complémentaire est 31, et le remboursement, le 3. Dans le tirage du Joker, le numéro choisi a été le 2897053, récompensé d’un million d’euros.

Comment jouez-vous La Primitiva ?

Pour participer à la Primitiva, 6 numéros différents sont sélectionnés dans un tableau de 1 à 49 ; le but est d’atteindre le combinaison gagnante au tirage correspondant du jeudi ou du samedi, formé de 6 boules sur 49 tirées du tambour, communément appelé le 6/49.

La pari simple Il coûte un euro et jusqu’à huit paris peuvent être cumulés par ticket, en choisissant les 6 numéros de chaque pari. La pari multiple vous permet de jouer jusqu’à onze numéros par pari. Plus le nombre de multiples est grand, plus votre mise et vos chances de gagner sont importantes.

Une boule supplémentaire est également tirée comme numéro complémentaire, et une autre boule d’un tambour séparé, entre 0 et 9, qui agit comme un nombre de remboursement. Pour gagner le plus gros lot, vous devez faire correspondre les 6 numéros plus le remboursement.

Peut être joué pour un loterie (tirage quotidien) ou pour les deux tirages de la semaine (tirage hebdomadaire). Avec cette dernière option vous jouez jeudi et samedi, après avoir validé le pari avant le tirage du jeudi. Vous aurez un prix si vous faites correspondre au moins 3 numéros. Les tirages ont lieu les jeudis et samedis à 21h30.