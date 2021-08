Résultats de la semaine 0, la manière idiote

in

En novembre, le comité des éliminatoires du football universitaire commencera à publier les classements hebdomadaires de 25 équipes. C’est la meilleure méthode pour déterminer quelles quatre équipes joueront dans le tournoi du comité, car cette méthode signifie que les membres du comité gagnent des points d’hôtel en se réunissant chaque semaine pour conclure que Northwestern a plus de Big Number Thirteen Energy que Cincinnati.

Mais pourquoi attendre novembre ? Il y a des miles aériens à gagner en ce moment ! Comité, laissez-moi faire votre travail pour vous, basé uniquement sur les cinq matchs de la semaine 0 impliquant des équipes FBS. Si nous aimons le champ des séries éliminatoires que cela produit, alors allons-y et programmons-le.

Se faire exploser, 30-3, à la maison par le modeste UTEP est tout simplement sombre. Avançons le plus vite possible.

Les Huskies sont surtout connus pour ne pas avoir joué au football universitaire en 2020. Nous sommes maintenant en 2021, et ils ne le sont toujours pas.

(Ils viennent de perdre contre Fresno State, 45-0.)

@ESPN_BillC Ok, avec l’aide de nos gens SIG, le DERNIER TD d’UConn était contre Temple en novembre 2019. Cela fait 647 JOURS qu’ils n’ont pas marqué de TD ! #ASKPAPN pic.twitter.com/quyRn6Alxa – Sean Rosales (@Sean_ESPN) 28 août 2021

Deuxième passage de Randy Edsall à UConn : — 3 victoires FBS (contre Temple, Tulsa et UMass)

— 6-31 au total

– La défense a autorisé 43,3 points par match contre les adversaires de FBS – Bryan Fischer (@BryanDFischer) 28 août 2021

Les Huskers sont surtout connus pour être vraiment impatients de jouer au football universitaire en 2020. Nous sommes maintenant en 2021, et ils ne devraient toujours pas l’être.

Le Nebraska, tombé 30-22 contre l’Illinois de Bret Bielema au cours d’une année décisive pour Scott Frost, fait également l’objet d’une enquête de la NCAA pour avoir trop pratiqué.

Rien dans ce jeu n’indiquerait que le Nebraska fait l’objet d’une enquête pour avoir trop pratiqué. – Dave Matter (@Dave_Matter) 28 août 2021

Et à partir de ce moment, cela ne fait que s’aggraver. Le calendrier comprend l’Oklahoma, l’Ohio State, le Wisconsin et d’autres équipes qui battent souvent le Nebraska. Les choses ne peuvent que continuer à s’améliorer pour les factures monochromes des Huskers.

regard dur pour Scott Frost pic.twitter.com/Y2ylpM0AxW — Est-ce le paradis ? (@HeavensFX) 28 août 2021

Je dois également noter qu’il s’agissait du match d’ouverture de la saison de football universitaire et que sa couverture principale sur Fox était un publireportage pour un micro-ondes magique. La perfection.

Classé devant le Nebraska malgré un déficit de 44-10 contre UCLA. La raison est simple : les horloges biologiques. “Mais chaque match d’Hawaï est un jeu d’horloges corporelles”, dit le hater. “Et alors?” dit le professeur.

Cette ligne de démarcation est ce fan d’Alcorn State.

Je n’arrête pas de rire de ça pic.twitter.com/s76qzfYcOj – CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) 29 août 2021

Battre l’État du Nouveau-Mexique n’est pas un comportement digne des séries éliminatoires. Nous devrions garder cela à l’esprit lorsque l’Alabama le fera le 13 novembre.

Eh bien, 100 pour cent des victoires des Spartans cette saison sont contre des équipes du FCS (comme Southern Utah, 45-14), donc je préférerais ne pas les classer dans le top quatre des séries éliminatoires.

Eh bien, 100% des victoires des Bulldogs cette saison sont remportées par des équipes qui devraient être des équipes FCS (comme UConn), mais la vie ne dépend pas de ce que je préfère.

Les Bruins vétérans de Chip Kelly ont pris soin d’Hawaï devant une foule de dizaines.

Ce n’est pas de la moquerie. Il y a de meilleures choses à faire en Californie du Sud un après-midi d’août… comme rester à la maison et regarder Nebraska-Illinois !

Vainqueurs du JEU DU MOIS d’août, un chef-d’œuvre dès les premiers instants chaotiques. Pendant un certain temps, c’était le tableau d’affichage complet de la saison 2021 :

Ensuite, ça a empiré, ce qui était génial.

Nebraska-Illinois a eu ce qui suit :

• Sécurité

• Passe avant illégale sur un retour de botté de dégagement

• Deux XP manqués

• Un coach ne connaissant pas le duvet

• Une course de touché de 75 mètres

• Un scoop et un score

• Un claquement sur la tête d’un QB

• Une équipe essayant de combler un déficit de 21 points. – Ari Wasserman (@AriWasserman) 28 août 2021

Et juste au moment où vous pensiez qu’il ne pouvait plus avoir de Big Ten, l’un des hommes les plus Big Ten au monde vous a frappé avec le finisher :

Sur si Bielema combattait les émotions après cette victoire : “Non. Je transpirais juste.” #Illini – Matthew Stevens (@matthewcstevens) 28 août 2021

Émotions? Moi? Non merci, je suis du Midwest. Cheez-o-pete, il fait très chaud. J’aurais dû porter mes fines cargs. Il est temps de manger un cerf froid.

Désolé, seules trois places en séries éliminatoires vont aux équipes de football. Quoi, comme un sport aussi fortement sponsorisé, ne donnerait pas un classement parmi les quatre premiers à un suzerain d’entreprise ?

Cette fois, je pense même que la réalité alternative officielle du football universitaire mérite d’être bien classée ici, en fait.

Je suis tout à fait dans l’histoire de la romance de cet univers commercial et j’espère qu’elle se poursuivra jusqu’en janvier. Apportez-moi tous les rebondissements. Je veux que ces enfants soient ensemble, mais je veux que la route soit difficile, avec des semaines entières qui n’ont aucun sens. Tout comme le reste du football universitaire, voyez-vous.