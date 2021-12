Résultats de l’élection de la société municipale de Kolkata en 2021 : décompte des voix demain pour 144 quartiers ; L’opposition allègue un truquage et demande un nouveau scrutin

Les partis d’opposition, dont le BJP, le Congrès et le CPI(M), ont allégué des truquages ​​et ont même organisé un sit-in devant un poste de police à Kolkata pour protester contre cela.

Résultats des élections du KMC 2021 : le dépouillement des votes pour les 144 quartiers qui sont allés aux urnes à Kolkata Municipal Corporation Election 2021 aura lieu demain. Selon la Commission électorale de l’État, un total de 63,63% de participation électorale a été enregistré lors des élections du KMC 2021. Le scrutin a été entaché d’incidents de violence, notamment des bombes lancées sur deux isoloirs et des allégations de truquage à de nombreux endroits.

Les partis d’opposition, dont le BJP, le Congrès et le CPI(M), ont allégué des truquages ​​et ont même organisé un sit-in devant un poste de police à Kolkata pour protester contre cela. Une délégation du BJP a rencontré le gouverneur du Bengale occidental Jagdeep Dhankhar et l’a exhorté à prendre des mesures pour annuler les élections municipales. Le chef de l’opposition à l’Assemblée du Bengale occidental, Suvendu Adhikari, a affirmé qu’il y avait eu plus de 100 cas d’irrégularités lors des élections. Adhikari et la délégation du BJP ont organisé une grève d’occupation à l’intérieur du bureau du commissaire aux élections de l’État, exigeant le report des élections du KMC hier.

« Il est décevant que Mamata Banerjee utilise la police pour malmener le haut dirigeant du BJP, LoP Suvendu Adhikari alors qu’il visitait la Commission électorale de l’État. Les informations faisant état de malversations électorales généralisées au KMC et maintenant cette mauvaise utilisation de l’administration ne sont pas de bon augure pour la démocratie », a déclaré le président du BJP, JP Nadda.

Deux incidents de lancement de bombes rudimentaires ont été signalés dans les régions de Sealdah et Khanna à Calcutta. Bien que la SEC ait affirmé qu’une seule personne avait été blessée, la police a évalué le nombre de blessés à 3, l’un d’entre eux ayant perdu une jambe. La police a déclaré que 72 personnes avaient été arrêtées jusqu’à présent pour avoir troublé l’ordre public pendant la période électorale.

L’ancien maire de Kolkata et haut dirigeant du TMC, Firhad Hakim, a rejeté les allégations comme étant « sans fondement et motivées par des considérations politiques ». Au total, 23 500 membres de la police de Kolkata ont été déployés dans toute la ville, et des marches sur les routes et des exercices de domination de zone ont été menés dans diverses parties de la métropole, a déclaré un officier de la force.

