Résultats de l’élection de l’organe local urbain du Karnataka 2021 en direct: BJP, Congrès au coude à coude, JDS glisse

Résultats de l’élection de l’organe local urbain du Karnataka 2021 en direct : un total de 167 sièges de Nagar Sabha sont allés aux urnes dont les résultats seront annoncés aujourd’hui.

Résultats des élections de l’ULB au Karnataka 2021 en direct : le dépouillement des votes est en cours au Karnataka pour le vote des sièges des organes locaux urbains et du conseil municipal/de l’entreprise qui a eu lieu le 27 décembre. Les tendances initiales ont indiqué une lutte au coude à coude entre le BJP et le Congrès tandis que le JDS a glissé à une lointaine troisième place en gagnant/menant sur seulement quelques sièges. Le vote pour 58 organes locaux urbains du Karnataka a eu lieu le 27 décembre, à l’exception des urnes pour 9 quartiers de divers organes urbains et des panchayats de 57 grammes. Les élections ont été retardées de près de 3 ans pour diverses raisons, notamment la pandémie de COVID-19.

Lors des élections de la municipalité de Karatagi, 23 circonscriptions se sont rendues aux urnes à Koppal, 35 à Hospete, 23 à Ramnagara (élections de la municipalité de Bidadi), 23 à Bengaluru (élections de la municipalité de Jigani), 17 à Dakshina Kannada (élections de Kotekaaru Town Panchayat), 19 à Koppal ( Élections du Panchayat de la ville de Bhagyanagar), 14 à Vijayapura (Élections du Panchayat de la ville de Naalathawada), 16 à Chitradurga (Élections du Panchayat de la ville de Nayakanahalli), 17 à Vijayapura (Élections du Panchayat de la ville de Kolhar), 18 à Haveri (Élections du Panchayat de la ville de Guttal Kannada), 18 à Dakshina (Élections du Panchayat de la ville de Vitla), 16 à Vijayapura (Élections du Panchayat de la ville de Nidagundi), 17 à Belagavi (Élections du Panchayat de la ville de Yaksamba), 35 à Chikkamagalur, 30 à Shira. Au total, 167 sièges de Nagar Sabha sont allés aux urnes dont les résultats seront annoncés aujourd’hui.

Mises à jour en direct

