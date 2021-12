Résultats de l’élection du Conseil législatif du Karnataka 2021 en direct: résultats des élections de la MLC du Karnataka couverture en direct, résultats des élections du siège de la MLC du Karnataka en direct

Par : FE en ligne |

Mise à jour : 14 décembre 2021 08:05

Résultats des élections du Conseil législatif du Karnataka 2021 Live News, résultats des élections du MLC du Karnataka en direct : L’élection était rendue nécessaire car les mandats des MLC devraient se terminer le 5 janvier.

Le vote pour l’élection biennale des 25 sièges du Conseil législatif du Karnataka dans 20 circonscriptions des autorités locales a eu lieu le 10 décembre.

Résultats des élections du MLC Karnataka 2021 Live News: Le dépouillement des votes pour les élections du Conseil législatif du Karnataka est en cours aujourd’hui et les résultats devraient être clairs dans l’après-midi. Le vote pour l’élection biennale des 25 sièges du Conseil législatif du Karnataka dans 20 circonscriptions des autorités locales a eu lieu le 10 décembre et un taux de participation d’environ 99 % a été enregistré lors des scrutins. Il y avait au total 90 candidats dont le sort a été scellé dans les urnes. Ceux-ci comprennent 20 chacun du BJP et du Congrès, six du JD(S), 33 indépendants et le reste des petits partis.

L’élection était rendue nécessaire car les mandats des MLC devraient prendre fin le 5 janvier. Sur les 25 MLC sortants, 14 sont du Congrès, sept du BJP et quatre du JD(S). Le Conseil législatif du Karnataka compte 75 sièges et le BJP au pouvoir compte 32 sièges, soit huit de moins que la majorité. Il existe 29 MLC du Congrès et 12 proviennent du JD(S). Le BJP a placé son espoir dans les sondages pour obtenir la majorité à la maison. Le BJP dépend actuellement de JD (S) pour obtenir l’approbation de toute législation par le conseil.

Lire la suite

Blogue en direct

Résultats des élections de la MLC du Karnataka en 2021 Actualités en direct : dépouillement des votes pour l’élection du Conseil législatif du Karnataka, couverture en direct des résultats des élections de la MLC du Karnataka en 2021 en direct

Le BJP et le Congrès sont confiants de remporter la majorité des sièges sur les 25 qui sont allés aux urnes. L’élection a eu lieu sur deux sièges chacun des circonscriptions des autorités locales de Bijapur, Belgaum, Dharwad, Dakshina Kannada et Mysuru ; et un de Bidar, Gulbarga, Uttara Kannada, Raichur, Bellary, Chitradurga, Shivamogga, Chikmagalur, Hassan, Tumakuru, Mandya, Bangalore, Bangalore Rural, Kolar et Kodagu.