Résultats de l’élection du Gujarat Gram Panchayat 2021 Mises à jour en direct, liste des gagnants de l’élection de l’organe local du Gujarat Couverture en direct

Résultats des élections de l’organe local du Gujarat 2021 Mises à jour en direct : Le dépouillement des votes pour les élections du Gujarat Gram Panchayat 2021, qui sont considérées comme un test décisif pour les partis politiques avant les élections à l’Assemblée de l’année prochaine dans l’État, aura lieu aujourd’hui. Des sondages ont été organisés dimanche dans 8 686 grammes de panchayats et 48 573 circonscriptions utilisant 37 000 urnes dans plus de 23 000 isoloirs dans lesquels le taux de participation moyen était supérieur à 77%.

Les scrutins, qui se sont déroulés dans le strict respect des protocoles COVID-19, se sont déroulés dans le calme, à l’exception d’allégations de truquage dans un isoloir à Gandhinagar et d’un affrontement entre candidats dans un isoloir à Surendranagar qui a conduit à la suspension du vote. L’élection est considérée comme le dernier test majeur pour les partis politiques avant les élections à l’Assemblée de l’État prévues en décembre de l’année prochaine.

Mises à jour en direct

Au total, 27 200 candidats étaient en lice pour les postes de sarpanch et 1 19 998 pour devenir membres du panchayat.

Une élection de gram panchayat est combattue par un candidat à titre personnel et non sur des symboles de parti, bien qu’ils restent affiliés à un parti ou à un autre. Dans les sondages gram panchayat, chaque personne doit voter deux fois, une pour élire le sarpanch et une autre pour élire un membre du panchayat pour son quartier.