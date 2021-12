Résultats de l’élection du Maharashtra Nagar Panchayat 2021 Mises à jour en direct : le décompte des voix est en cours pour 106 Nagar Panchayats

Il convient de rappeler que la Commission électorale de l’État du Maharashtra (SEC) a dû reporter les élections des organes locaux après que la Cour suprême de l’Inde a suspendu la réserve OBC mise en œuvre par le gouvernement de l’État.

Mises à jour en direct des résultats de l’élection du Maharashtra Nagar Panchayat 2021, Mises à jour en direct des résultats de l’élection du Maharashtra Nagar Panchayat 2021 aujourd’hui : Le dépouillement des votes pour 106 nagar panchayats dans 32 districts du Maharashtra est en cours aujourd’hui. Le vote pour les postes a eu lieu hier et un total de 76 pour cent de participation a été enregistré. Le scrutin s’est déroulé sans réserve pour les autres classes arriérées (OBC). Parallèlement aux élections municipales, des élections partielles dans les municipalités de Sangli, Miraj, Kupwad, Ahmednagar et Dhule ont également eu lieu hier. Le vote a également eu lieu pour les élections Zilla Parishad de Bhandara et Gondia. Parallèlement à cela, 15 Panchayat Samitis se sont également rendus aux urnes hier en plus de certains sièges de corporations municipales. Sur la plupart des sièges, un concours bipolaire était sur les cartes. Les sièges nagar panchayat à Beed ont vu une compétition entre les partisans du leader du BJP Pankaja Munde et son cousin et ministre d’État Dhananjay Munde du NCP. À Sindhudurg, le principal affrontement a opposé les partisans du Shiv Sena et le ministre de l’Union Narayan Rane du BJP.

Il convient de rappeler que la Commission électorale de l’État du Maharashtra (SEC) a dû reporter les élections des organes locaux après que la Cour suprême de l’Inde a suspendu la réserve OBC mise en œuvre par le gouvernement de l’État. La SEC a déclaré la semaine dernière que les élections aux organes locaux des circonscriptions réservées par l’OBC, qui étaient prévues hier, se tiendront désormais le 18 janvier et que ces sièges seront convertis en sièges de catégorie générale, à la suite d’une décision de la Cour suprême. La Cour suprême avait ordonné la semaine dernière à la SEC du Maharashtra de notifier 27% des sièges dans les organes locaux, qui étaient réservés aux OBC en tant que catégorie générale afin que le processus électoral puisse avancer.

Mises à jour en direct

Élection du Maharashtra Nagar Panchayat 2021, résultats de l’élection 2021 du Maharashtra Nagar Panchayat, résultats de l’élection 2021 du Maharashtra Nagar Panchayat en direct, résultats de l’élection 2021 du Maharashtra Nagar Panchayat en direct aujourd’hui, résultats de l’élection 2021 du Maharashtra Nagar Panchayat Mises à jour en direct

Le gouvernement de l’État voulait que la SEC suspende tous les sondages des organismes locaux jusqu’à ce que le quota politique de l’OBC soit rétabli. Cependant, le tribunal suprême, lors de l’audition d’une demande déposée par le gouvernement du Maharashtra demandant la modification d’une ordonnance du 6 décembre, avait ordonné à la SEC de publier une nouvelle notification pour les 27 pour cent des sièges de l’OBC dans un délai d’une semaine. En mars de cette année, le tribunal suprême avait déclaré que la réservation en faveur des OBC dans les organes locaux du Maharashtra ne pouvait pas dépasser un total de 50 % du total des sièges réservés aux castes répertoriées, aux tribus répertoriées et aux OBC ensemble.