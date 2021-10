Résultats de l’enquête sérologique sur l’Haryana : 78 % de la population de Gurgaon a développé des anticorps

Les résultats de l’enquête ont été publiés lundi au Secrétariat civil de l’Haryana.

Près de 80% de la population de Gurgaon a développé une immunité naturelle contre le SRAS-CoV-2. Selon la troisième enquête sérologique menée par le département de la santé de l’Haryana, 78,3% de la population du district de Gurgaon ont été trouvés avec des anticorps Covid-19, supérieur à la séropositivité de l’État de 96,3%.

Environ 3000 personnes à Gurgaon ont été testées pour les anticorps, 78,3% ont montré des résultats positifs, supérieurs à la moyenne de l’État de 76,3%. De plus, les zones urbaines de Gurgaon ont montré plus de personnes développant des anticorps (80,3%) que les grappes rurales des villes (77%).

Les échantillons ont été examinés par le Dr Lisa et son équipe dans le laboratoire de l’hôpital civil de Panchkula et l’enquête a été menée sous la supervision du Dr Usha Gupta. L’équipe PGIMS Rohtak dirigée par le Dr Vinod Chahal a fourni un soutien technique, a déclaré le ministre de la Santé de l’Haryana, Anil Vij.

L’enquête sérologique a été menée dans au moins 75 grappes -45 zones urbaines et 30 zones rurales couvrant 3 000 personnes qui comprenaient également 1 200 enfants âgés de 6 à 17 ans. 0 % des échantillons ont été collectés dans les grappes urbaines et le reste dans les zones rurales. Les enfants appartenant au groupe d’âge entre 6 et 9 ans ont enregistré un taux de séropositivité de 68,4 % et ceux du groupe d’âge entre 10 et 17 ans, 70,4 % se sont avérés avoir des anticorps.

L’enquête sérologique était la première du genre où les enfants de plus de 6 ans ont également été inclus pour accéder à leur niveau d’immunité naturellement acquise, car la peur de la troisième vague affectant les enfants se cache derrière.

Selon le médecin-chef du district de Gurgaon, Virender Yadav, même avec une prévalence d’anticorps plus élevée dans la population, il n’est pas conseillé de baisser les gardes dès maintenant. Les autorités se concentrent désormais sur la vaccination du plus grand nombre de personnes possible afin de minimiser la propagation de l’infection. Le CMO a en outre informé que 100 pour cent de la population a reçu au moins la première dose de vaccination.

Un haut responsable de la Public Health Foundation of India a suggéré que les résultats de l’enquête indiquent que la population se dirige vers l’immunité collective ou la soi-disant «endémicité». De plus, le fait que les enfants n’ayant reçu aucune vaccination présentent une séropositivité indique en outre que les risques d’une crise sanitaire survenue lors de la deuxième vague en avril-mai sont moins probables. Cependant, le respect des protocoles Covid et la vaccination à 100% chez les adultes sont toujours nécessaires.

Les résultats de l’enquête sérologique ont été déclarés lundi par le gouvernement de l’Haryana. Les chercheurs ont choisi au hasard 36 250 échantillons. Faridabad a enregistré le plus faible taux de séropositivité dans sa population (64,2 %) parmi 22 districts de l’Haryana. Kurishetraa a signalé le pourcentage le plus élevé de séropositivité (85 %)

