Résultats de l’EuroMillions 1er octobre EN DIRECT : jackpot de 139 M£ – Quels sont les numéros gagnants de ce soir ? | Royaume-Uni | Nouvelles

Le tirage de l’EuroMillions a lieu chaque mardi et vendredi, les détenteurs de billets ayant la possibilité de ramener chez eux des sommes d’argent qui changent leur vie chaque semaine. Le jackpot de ce soir vaut 139 millions de livres sterling, assez pour sécuriser cette maison de rêve, prendre des vacances uniques et acheter la voiture que votre cœur désire.

Chaque vendredi, le jackpot EuroMillions est tiré à 20h45 et peut être diffusé en direct via la chaîne YouTube de la loterie nationale.

Les billets peuvent être achetés le jour du tirage jusqu’à 19h30, chaque billet donnant aux acheteurs deux chances de gagner.

Non seulement l’EuroMillions donne aux détenteurs de billets la chance de gagner le jackpot, mais les fait participer au Millionaire Maker.

Chaque billet contient un code unique et à chaque tirage EuroMillions, un millionnaire est créé.

Le reste des prix est réparti comme suit

Quatre numéros principaux plus une Lucky Star – 77,80 £Trois numéros principaux plus deux Lucky Stars – 37,30 £Quatre numéros principaux – 25,60 £Deux numéros principaux plus deux Lucky Stars – 9,10 £Trois numéros principaux plus une Lucky Star – 7,30 £Trois numéros principaux – 6 £Un numéro principal plus deux Lucky Stars – 4,30 £Deux numéros principaux plus une Lucky Star – 3,60 £Deux numéros principaux – 2,50 £

Quels sont les numéros gagnants de l’EuroMillions ce soir ?

Le tirage de l’EuroMillions n’a pas encore eu lieu.

Express.co.uk mettra à jour cette page après 20h45 lorsque la Loterie nationale organisera le tirage.

Les résultats de Thunderball sont arrivés ! Les numéros gagnants de ce soir sont 2, 8, 20, 18, 37 et le Thunderball est 8.

Le jackpot du Thunderball vaut 500 000 £, les billets ne coûtant que 1 £.

Pour gagner le jackpot du Thunderball, vous devrez deviner correctement les cinq numéros principaux plus le Thunderball.

Le Thunderball a lieu tous les mardis, mercredis, vendredis et samedis et sera tiré au sort ce soir à 20h.

Les détenteurs de billets Thunderball et EuroMillions peuvent vérifier leurs résultats de plusieurs manières.

Si vous avez un billet physique, vous pouvez le scanner à l’aide de l’application National Lottery ou saisir vos numéros sur le site Web.

Si vous avez acheté votre billet en ligne via l’application ou le site Web, vous devriez recevoir un e-mail vous indiquant si votre billet est gagnant.