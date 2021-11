Résultats de l’examen SSC CGL 2020 de niveau 1, seuils pour les postes séparés déclarés ; voici comment vérifier

Les examens SSC CGL 2020 ont eu lieu les 13 et 14 août

Examens SSC CGL 2020 : Les résultats de l’examen combiné de niveau 1 des études supérieures mené par la Commission de sélection du personnel (SSC) entre le 13 et le 24 août sont disponibles. Les candidats qui se sont présentés à l’examen sur ordinateur peuvent vérifier leurs résultats sur le site officiel de SSC — ssc.nic.in. SPC a également publié les seuils pour l’examen. Le recrutement est effectué sur 7 035 postes vacants dans les postes de grade B, C dans divers ministères et départements du gouvernement.

Étapes pour vérifier les résultats et la rédaction du SSC CGL 2020 Tier 1 :

1) Connectez-vous au site officiel de SSC, entrez vos informations d’identification

2) Cliquez sur « Déclaration des résultats de l’examen combiné de niveau universitaire (Tier-I), 2020 » sur la page d’accueil pour obtenir des informations sur les résultats

4) Cliquez sur CGL dans la barre de navigation supérieure pour trouver les résultats individuels et les seuils

5) Trois pages pdf, Liste I, Liste II, Liste III contenant les numéros de rôle qualifiés. pour les examens de niveau II et de niveau III peut être vu

6) Téléchargez le pdf et vérifiez vos résultats

L’examen de recrutement a été organisé pour plusieurs postes d’agents d’audit adjoints, de statisticien junior, d’agent comptable adjoint et de tous les autres postes mentionnés dans la liste 3. Les postes séparés ont des notes de coupure distinctes. PVC a introduit des notes minimales de qualification séparément pour chaque catégorie. Pour les non-réservés, il est de 30 pour cent. Pour OBC/EWS, la note minimale de qualification est de 25 pour cent tandis que pour les autres, elle est de 20 pour cent.

Les candidats qualifiés devront se présenter à l’examen de niveau -II et de niveau III qui se déroulera les 28 et 29 janvier et le 6 février 2022. Le niveau -II est un autre examen informatisé d’une durée de 120 minutes tandis que le niveau III est un examen (descriptif) sur papier et stylo. Les épreuves I et II sont obligatoires pour tous les candidats. Seuls ceux qui sont qualifiés pour les postes d’agent d’audit adjoint/agent comptable adjoint et d’agent statistique junior (JSO) seront tenus de figurer dans les documents Paper-III et Paper-IV.

Les scores des candidats qualifiés seront affichés par PVC avec les corrigés définitifs sur son site Web officiel à partir du 3 décembre. Les candidats peuvent vérifier leurs notes en utilisant son numéro d’enregistrement ou son numéro de rôle au plus tard le 24 décembre.

