Résultats de l’Open DreamHack de NA East — Mero & Rise Shine In Finals

ESTNN récapitule le NA East DreamHack Open d’août, où 50 duos talentueux se sont affrontés pour une part de 200 000 $ USD.

Le temps est enfin arrivé pour les joueurs compétitifs de Fortnite d’endurer des tournois en duo de haut niveau. Depuis 2020, l’organisation DreamHack a énormément soutenu la scène. La société de production suédoise a investi des millions de dollars dans le paysage concurrentiel de Fortnite pour le plus grand plaisir des joueurs et des téléspectateurs du monde entier.

Après une brève interruption, l’équipe DreamHack est revenue en août avec son concours mensuel en duo. Des équipes de deux ont dû surmonter une série de manches préliminaires difficiles et des demi-finales épuisantes pour atteindre la dernière étape de la compétition, où 50 duos s’affronteraient pour une part de 200 000 $ US.

Les finales de NA East ont présenté bon nombre des meilleurs de la région, dont Rocco “Saf” Morales et Leon “BBG Khanada” Khim, qui se sont affrontés contre Tai “Falcon TaySon” Starčič, triple vainqueur de la Fortnite Champion Series (FNCS) et plus encore. Cependant, un seul duo pourrait sortir victorieux avec plus de 13,5 000 USD de gains. Voyons comment l’action s’est déroulée.

Mero & Rise Clutch le jeu final

alexa play l’a encore fait par lil tecca @RiseFn pic.twitter.com/bgLcY0Nita – mero (@MeroFN) 19 août 2021

Les finalistes de la DreamHack ont ​​apporté la chaleur lors des finales de NA East et le classement n’aurait pas pu être plus proche avant le dernier match. Alors que Saf et Khanada étaient dans une position privilégiée pour gagner, Mero et Rise se sont montrés à la hauteur. Le sixième et dernier match a vu Mero, double vainqueur du FNCS, et Rise, la star de l’évasion, naviguer dans le jeu final et accumuler des éliminations en temps opportun en cas de besoin.

Bien qu’ils n’aient pas remporté le sixième match, Mero et Rise ont obtenu quatre éliminations et ont terminé troisièmes pour sceller l’accord. Au total, le duo dynamique a complété 28 éliminations en route vers une performance de 326 points. Les deux talentueux joueurs de NA East ont remporté leur premier tournoi majeur en tandem et sont repartis avec 13,5 000 USD.

Saf et Khanada perdent le combat final de Spawn

gg est mort spawn eu kids J’aimerais pouvoir les contester dans leur région mais ils ne peuvent même pas se qualifier dans leur région, juste triste – BBG Khanada1x (@Khanada) 19 août 2021

Les légendes de Fortnite Saf et Khanada étaient aux commandes avec un match à jouer. Malheureusement, les deux joueurs sont tombés aux mains des joueurs européens Merijn et Lnuef pour mettre fin à leur vie de tournoi. Ce fut un résultat déchirant pour un duo qui a bien performé ces dernières semaines.

Saf et Khanada étaient naturellement contrariés par le résultat, mais ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne remportent un DreamHack Open. Il semble que Saf ait trouvé un partenaire duo stable après la retraite de Zayt plus tôt cette année. Ils seront une force dans les mois à venir, et il y a un élément de rédemption en jeu.

Les stars de NA West Jelty et Criizux se disputent le ping élevé

Top 8 con @criizux nada mal para estar siendo contesteados las 6 partidas, tiramos algunos juegos pero ggs (2350 $) pic.twitter.com/nDqDz0KZDn – G2 Jelty (@JeltyTV) 19 août 2021

Les joueurs de NA East ont certainement livré sur leur propre terrain. Cependant, les guerriers au ping élevé – G2 Jelty et FS criizux – ont volé la vedette. Bien qu’ils aient participé à six matchs exténuants alors qu’ils se disputaient sur 80 ping, ces deux-là ont tenu le coup. Jelty et criizux en huitième position avec 243 points et 20 éliminations, ce qui est assez bon pour 2,35 000 $ US.

Plats à emporter intéressants

Mero devient deux fois champion DreamHack (également remporté avec Calculator en décembre) Rise remporte son premier tournoi majeur Rise remporte son deuxième tournoi de la saison (a également remporté la DreamHack Cash Cup Extra) Les deux joueurs se sont qualifiés pour une finale combinée de 12 DreamHack (quatre pour Rise et huit pour Mero) Mero & Rise ont remporté 14 éliminations contre des équipes dans le top dix

Classement final

1er : ENDL8SS Mero & TNG Rise – 326 points – 13 500 $ 2e : skqttles & 33 nut – 301 points – 8 000 $ 3e : ENDL8SS Deyy & NRG Clix – 297 points – 6 600 $ 4e : FS Degen & FS Ajerss – 282 points – 5 300 $ 5e : Saf & BBG Khanada – 257 points – 4 450 $ 6e : LG Slackes & XTRA Illest – 254 points – 3 400 $ 7e : NRG Bucke & G2 MackWood – 251 points – 2 650 $ 8e : FS criizux & G2 Jelty – 243 points – 2 350 $ 9e : FS Billy & TNA Slick – 230 points – 2 050 $ 10e : VCGO Avivv & TMP Cryp – 229 points – 1 700 $ 11e : TNG Eomzo & Paper – 214 points – 1 450 $ 12e : Falcon HedaZ & AKA 1337gage – 214 points – 1 450 $ 13e : 33 PaMstou & Fatch – 209 points – 1450 $ 14e : Adn & Michael – 184 points – 1 450 $ 15e : Liquid STRETCH & NRG Edgey – 182 points – 1 450 $

Cela conclut le NA East DreamHack Open pour août. Revenez ici demain pour un récapitulatif complet une fois la région européenne terminée ! Assurez-vous également de visiter la VOD de DreamHack Fortnite pour revoir l’intégralité de l’émission.

