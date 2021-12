Résultats de l’Université d’Osmania en 2021 : l’université d’Hyderabad annonce les résultats du premier cycle ; Voici comment vérifier

Vérifiez les résultats de l’examen de premier cycle de l’Université d’Osmania 2021 sur osmania.ac.in: les étudiants auront besoin de leur numéro de billet de salle à 12 chiffres pour vérifier les scores sur le site Web.

Résultats de l’Université d’Osmania 2021 : L’Université Osmania, basée à Hyderabad, a déclaré les résultats de plusieurs cours de premier cycle. Les candidats qui se sont présentés aux examens en octobre pourront consulter les résultats des deuxième et quatrième semestres sur le site officiel de l’université.

Résultats du diplôme universitaire d’Osmania 2021 : L’université publique gérée par le gouvernement de l’État a publié les résultats des programmes BA, BSc, BCom et BBA des deuxième et quatrième semestres. Il a également publié les résultats des examens de l’arriéré MSc sur son site officiel. Plusieurs sites Web tiers hébergent également les résultats.

Comment vérifier les résultats du premier cycle de l’OU 2021 : Les étudiants auront besoin de leur numéro de billet de salle à 12 chiffres pour vérifier leurs scores sur le site officiel.

Sur la page d’accueil du site Web, les étudiants devront cliquer sur l’onglet « Résultats de l’examen ». Il leur sera ensuite demandé d’entrer le numéro du billet de salle et de le soumettre. Une fois cela fait, le site Web apparaîtra à l’écran. Les étudiants peuvent également télécharger une copie du résultat et imprimer une copie au besoin.

Cependant, le site Web peut rencontrer des problèmes et ne pas se charger. Il est susceptible de rencontrer des problèmes en raison d’un trafic intense. Dans un tel cas, les étudiants peuvent attendre quelques minutes, puis réessayer de recharger le site Web pour vérifier leurs résultats.

Détails des résultats de l’Université d’Osmania : Les résultats du programme de premier cycle de l’Université d’Osmania contiendront des détails tels que le nom et le numéro de liste de l’étudiant, le nom de l’examen, les détails de la matière, les notes dans chaque matière, le total des notes, ainsi que le statut et la note de qualification.

Examen universitaire d’Osmania 2021 : L’Université d’Osmania a dû reporter les examens de premier cycle, initialement prévus les 28 et 29 septembre, en raison de fortes pluies à Telangana. Les examens des deuxième et quatrième semestres du BA, du BSc, du BCom et du BBA ont été reportés au mois d’octobre. Les examens prévus pour le 30 septembre se sont déroulés selon le calendrier initial. L’université devrait annoncer sous peu les résultats du sixième semestre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.