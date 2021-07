Résultats de natation aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

26/07/2021

Le à 19:51 CEST

Nager dans Jeux olympiques de Tokyo 2020 se compose de quatre styles: libre (normalement le crawl est utilisé pour aller plus vite), dos, brasse et papillon où les athlètes se battront pour remporter la médaille d’or. La compétition qui a débuté le 24 juillet connaîtra des jours passionnants au cours desquels il peut y avoir un rôle principal espagnol.

En ce sens, la première journée (24 juillet) a déjà été jouée et Mireia Belmonte -actuelle championne olympique du 200 papillon- qualifiée pour la finale du 400 mètres styles avec un temps de 4: 35.88. Il a terminé troisième de la troisième série qualificative, dans laquelle tous les favoris sont allés. Cependant, lors de la deuxième journée (25 juillet), l’Espagnol est resté aux portes du podium dans les 400 styles, 23 centièmes de la médaille de bronze. Un résultat dont Mireia a été satisfaite et même “surprise”: “Je l’ai assez bien combattu et à la quatrième place, la vérité est que s’ils me le disaient il y a deux mois, je ne le croirais pas.”

En revanche, retour au calendrier, le 26 juillet sera suivi de la finale du 100 m papillon femmes, du 100 m brasse hommes, du 400 m nage libre femmes et du 4×100 m nage libre hommes le 26 juillet, tandis que le 27 juillet elle accueillera la lutte pour l’or au 200m nage libre masculin, au 100m dos masculin et féminin et au 100m brasse féminin. Le 28 juillet, il accueillera les finales du 200m nage libre féminin, du 200m papillon masculin, du 200m quatre nages individuel féminin, du 1500m nage libre féminin et du relais 4x200m nage libre masculin.

Le 29 juillet auront lieu les finales du 800 m nage libre hommes, du 200 m brasse hommes, du 200 m papillon femmes, du 100 m nage libre hommes et du 4×200 m nage libre femmes, tandis que le 30 juillet il sera temps de rencontrer les champions du 200 m brasse femmes, hommes 200 m dos , le 100 m nage libre femmes et le 200 m quatre nages individuel hommes. Le 31 juillet sera le temps des finales du 100 m papillon hommes, du 200 m dos femmes, du 800 m nage libre femmes et du 4×100 m nage libre mixte et le 1er août pour le 50 m nage libre hommes et femmes, le 1500 m nage libre hommes et le combiné 4×100 m et hommes.

Les 4 et 5 août auront lieu les finales en eau libre (10 km hommes et 10 km femmes).

