Résultats de Reliance Q2FY22 EN DIRECT: Bénéfice constaté à Rs 12946 crore, chiffre d’affaires en croissance de 13%; forte croissance probable au trimestre

Mukesh Ambani lors de l’AGA de la société a déclaré que le commerce de détail devrait croître au moins trois fois au cours des 3 à 5 prochaines années, dans le but de figurer parmi les 10 premiers détaillants au monde. Image : .

Bénéfices RIL T2FY22 EN DIRECT : Reliance Industries Ltd de Mukesh Ambani est sur le point d’annoncer ses résultats du trimestre juillet-septembre plus tard dans la journée. Les analystes de CNBC TV18 voient jusqu’à 5,4% d’augmentation du bénéfice après impôt (PAT) à 12 946 crores de Rs contre 12 273 crores de Rs, séquentiellement. De même, un bond de 12,8% des revenus consolidés à Rs 1,58 crore lakh de Rs 1,4 crore lakh. HDFC Securities estime que l’EBITDA consolidé de RIL augmentera de 14 pour cent, séquentiellement, à Rs 26 600 crore. Sur le front des performances boursières, le cours de l’action RIL a atteint un sommet historique de 2 745 Rs le 19 octobre 2021 et a grimpé de 42% au cours des six derniers mois. Reliance Industries a investi dans plusieurs sociétés d’énergie verte dans le monde. Le conglomérat du pétrole aux télécommunications a acquis une participation dans quatre sociétés dans le monde – REC Solar, Ambri, NexWafe et S&W Solar, entre août et octobre cette année. De plus, Reliance Retail Venture Ltd de RIL s’est lié pour amener 7-Eleven magasins en Inde, a acheté 40 % des parts de Manish Malhotra Fashions et 52 % des parts de la société de Ritu Kumar.