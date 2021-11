Résultats de Survivor Series 2021 : mises à jour en direct, carte de match et surprises

Le PPV annuel de la WWE fin novembre est arrivé. Survivor Series est de retour et se diffuse directement dans votre maison. Venant du Barclays Center de Brooklyn, New York, l’événement verra des lutteurs de Smackdown et Raw s’affronter pour déterminer quelle est la marque dominante.

Les champions affronteront des champions, et nous verrons The New Day’s Big E contre Roman Reigns de The Bloodline. Une querelle entre l’Universal et le Champion de la WWE se développe depuis des semaines, et nous verrons enfin quel leader l’emportera. De plus, Becky Lynch affrontera Charlotte Flair au cours de la soirée. Cependant, il n’y aura pas de championnats en jeu pour l’événement.

Si vous cherchez à regarder Survivor Series, vous devrez vous abonner à Peacock – ou à WWE Network si vous habitez en dehors des États-Unis. Il existe un niveau gratuit pour Peacock; Cependant, vous devrez vous abonner à Peacock Premium (5 $ par mois) ou à Peacock Premium Plus (10 $ par mois) afin de diffuser en direct le PPV. La différence entre les deux est que Premium Plus n’est pas financé par la publicité. Cependant, les deux niveaux de Peacock jouent le même flux de la série Survivor de la WWE. De plus, vous pouvez regarder le Kickoff Show, en direct, gratuitement ci-dessous.

Carte de match WWE Survivor Series 2021 :

Raw contre SmackDown (match éliminatoire de la série Survivor hommes)Raw contre SmackDown (match éliminatoire de la série Survivor femmes)Becky Lynch contre Charlotte Flair (match champion contre champion)Big E contre Roman Reigns (match champion contre champion)RK- Bro vs. The Usos (Match Champion vs. Champion) Bataille Royale Double Marque à 25 joueurs Damian Priest vs. Shinsuke Nakamura (Match Champion vs. Champion) [KICKOFF SHOW]

Survivor Series a six matchs sur la carte et quelques matchs par équipe à élimination à 5 contre 5 : les hommes et les femmes. Chez les hommes, la Team Raw sera composée de Seth Rollins, Finn Bálor, Kevin Owens, Austin Theory et Bobby Lashley. L’équipe Smackdown sera composée de Drew McIntyre, King Woods, Jeff Hardy, Happy Corbin et Sheamus.

Du côté des femmes, la Team Raw sera composée de Bianca Belair, Rhea Ripley, Liv Morgan, Carmella et Queen Zelina. L’équipe Smackdown comprendra Sasha Banks, Shotzi, Shayna Baszler, Natalya et Toni Storm. Consultez la carte de match ci-dessous, qui sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres combats seront ajoutés.

Si vous attendez le début de la série Survivor, vous pouvez passer le temps en écoutant le dernier épisode du podcast de lutte de GameSpot, Wrestle Buddies. Cette semaine, Mat Elfring et Chris E. Hayner prédisent tous les matchs du WWE PPV. Découvrez l’épisode ci-dessus.

Ci-dessous, vous trouverez des mises à jour et des résultats en direct pour Survivor Series lors de sa diffusion sur Peacock. De plus, il y aura un examen de chaque match des Wrestle Buddies.

Spectacle de lancement

Le coup d’envoi commence à 19 h HE / 16 h HP et sera diffusé sur Peacock, Twitter et YouTube. Ou regardez-le ci-dessous quand il sera diffusé.

Damian Priest contre Shinsuke Nakamura a été déplacé vers le Kickoff Show. Une bataille royale de 25 hommes a été ajoutée à la carte.