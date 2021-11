Résultats des bypolls 2021 : décompte des voix dans trois sièges de Lok Sabha et 29 sièges d’assemblée mardi

Résultats du bypoll 2021 : le leader de l’INLD Abhay Chautala, le footballeur national du Congrès Pratibha Singhformer Eugeneson Lyngdoh et l’ex-ministre de Telangana Eatala Rajender font partie des candidats éminents dont le sort sera décidé.

Lok Sabha, résultats de l’Assemblée Bypolls 2021 : Le dépouillement des votes aura lieu mardi dans trois circonscriptions de Lok Sabha et 29 circonscriptions réparties dans 13 États et dans le territoire de l’Union de Dadra et Nagar Haveli, où des élections partielles ont eu lieu le 30 octobre. et le BJP.

Le leader de l’INLD, Abhay Chautala, qui a quitté l’assemblée de l’Haryana pour protester contre les trois nouvelles lois agricoles centrales, Pratibha Singh du Congrès, l’épouse du défunt ministre en chef Virbhadra Singh, l’ancien footballeur national Eugeneson Lyngdoh et l’ex-ministre de Telangana Eatala Rajender sont parmi les éminents candidats dont le sort sera décidé.

Les élections partielles de l’Assemblée qui ont connu un taux de participation élevé ont eu lieu dans cinq sièges à Assam, quatre au Bengale occidental, trois chacun dans le Madhya Pradesh, l’Himachal Pradesh et le Meghalaya, deux chacun dans le Bihar, le Karnataka et le Rajasthan et un siège chacun dans l’Andhra Pradesh. , Haryana, Maharashtra, Mizoram et Telangana.

Sur les 29 sièges de l’Assemblée, le BJP avait remporté une demi-douzaine de circonscriptions plus tôt, le Congrès en avait neuf, tandis que les autres appartenaient aux partis régionaux.

Les sièges où se sont tenues les élections partielles du Lok Sabha sont Dadra et Nagar Haveli, Mandi dans l’Himachal Pradesh et Khandwa dans le Madhya Pradesh. Dans les trois circonscriptions de Lok Sabha, les membres en exercice étaient décédés. Le siège de Mandi est devenu vacant après le décès de Ramswaroop Sharma (BJP) en mars. L’élection partielle de la circonscription parlementaire de Khandwa a été rendue nécessaire après la mort du membre du BJP Nand Kumar Singh Chauhan alors qu’à Dadra et Nagar Haveli, elle était due au décès du membre indépendant de Lok Sabha Mohan Delkar.

À Mandi, Pratibha Singh est opposé à Khushal Singh Thakur du BJP, un héros de guerre de Kargil. A Meghalaya, l’ancien footballeur national Eugeneson Lyngdoh se présente aux élections depuis Mawphlang sur un ticket du Parti démocrate uni (UDP). Il affronte l’ancien député du Congrès Kennedy C Khyriem et un membre en exercice du conseil de district (MDC) du NPP, Lamphrang Blah.

Dans l’Haryana, l’élection partielle dans la circonscription de l’Assemblée d’Elenabad a été rendue nécessaire par la démission du chef de l’Indian National Lok Dal (INLD) Abhay Chautala en tant que député pour protester contre les nouvelles lois agricoles du Centre.

Chautala, fils du chef de l’INLD Om Prakash Chautala, se bat contre le candidat au Congrès Pawan Beniwal et le candidat du BJP-JP Gobind Kanda, frère du chef du parti Haryana Lokhit et législateur Gopal Kanda. Il s’agit d’un concours important pour les Chautala, car Abhay Chautala avait remporté les scrutins de 2010 contre Ellenabad lorsque Om Prakash Chautala a quitté le siège, puis l’a conservé en 2014 et également dans les sondages de l’Assemblée de 2019, alors qu’il était le seul député INLD à la Chambre.

Dans la circonscription de Dadra et Nagar Haveli Lok Sabha, l’épouse du septuple député indépendant Mohan Delkar, Kalaben Delkar, se présente comme candidate de Shiv Sena contre Mahesh Gavit du BJP et Mahesh Dhodi du Congrès.

Dans la circonscription de l’Assemblée de Huzurabad à Telangana, le TRS au pouvoir, l’opposition BJP et le Congrès se sont lancés dans une lutte triangulaire. L’élection partielle a eu lieu à la suite de la démission d’Eatala Rajender en juin après son retrait du Cabinet de l’État en raison d’allégations d’accaparement de terres. Rajender, qui a rejeté les allégations, avait quitté le TRS et conteste un ticket BJP.

Le résultat est important pour le BJP car il vise à devenir une alternative au TRS au pouvoir lors des élections à l’Assemblée législative de 2023.

Dans l’Assam, le BJP au pouvoir a présenté des candidats à trois sièges, laissant les deux autres au partenaire de l’alliance UPPL. Le Congrès a présenté des candidats dans les cinq sièges, tandis que ses anciens alliés, l’AIUDF et le BPF, se disputent respectivement deux et un sièges.

Au Bengale occidental, le poids lourd de TMC Udayan Guha cherche à récupérer le siège de Dinhata, que le BJP lui avait ravi lors des élections d’avril. L’élection partielle a eu lieu à la suite de la démission de Nisith Pramanik, aujourd’hui ministre d’État de l’Union aux Affaires intérieures, car il a choisi de conserver son adhésion à Lok Sabha.

Les bypolls à Dinhata et Santipur sont considérés comme une bataille de prestige pour le BJP, qui est actuellement aux prises avec un exode de députés et de hauts dirigeants.

A Santipur, le député du BJP Jagannath Sarkar avait démissionné de l’assemblée. Au Rajasthan, les bypolls ont été rendus nécessaires en raison de la disparition du député du Congrès de Vallabhnagar Gajendra Singh Shaktawat et du législateur BJP de Dhariawad Gautam Lal Meena.

À Vallabhnagar, le parti au pouvoir du Congrès a donné un ticket à l’épouse de Gajendra Shaktawat, Preeti Shaktawat, tandis que le BJP a aligné Himmat Singh Jhala. Le Congrès a aligné Nagraj Meena à Dhariawad contre le candidat du BJP Khet Singh Meena. Le BJP et le Congrès sont désireux de remporter les résultats enverront un message à travers l’État sur les performances du gouvernement Ashok Gehlot, qui est confronté à un défi de la part de la faction du Congrès dirigée par Sachin Pilot.

À Karanataka, l’élection partielle a été rendue nécessaire après la mort du législateur du Sindgi JD(S) MC Managuli et du CM Udasi du BJP de Hangal et sera le premier test électoral pour le ministre en chef Basavaraj Bommai, qui avait remplacé BS Yediyurappa.

Le dépouillement des votes aura également lieu au siège de Badvel dans l’Andhra Pradesh, précédemment détenu par le YSRC, à Deglur dans le Maharashtra, qui était détenu par le Congrès, et au siège de l’assemblée Tuirial à Mizoram.

