Résultats des conseils de classe 10 : CBSE, d’autres conseils d’État ont établi des critères d’évaluation, voici tous les détails

Le Conseil pour les examens du certificat des écoles indiennes (CISCE) a également annulé les examens du conseil ICSE de la classe 10.

À la suite de la deuxième vague de Covid-19 en Inde, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) avait annulé les examens du conseil pour les élèves de la classe 10 en avril de cette année. Le conseil a déclaré qu’il évaluerait les étudiants sur la base de critères objectifs. Après cette annonce, de nombreux conseils d’État se sont prononcés pour annuler les examens du conseil de classe 10, à l’exception de certains. Pour l’Assam, les examens sont désormais reportés.

Il est à noter que le CBSE évaluera les élèves de manière à ce que 20 points soient évalués sur la base d’évaluations internes que les écoles ont menées et ont partagées avec le gouvernement. Pour les tests unitaires, l’évaluation a été retenue pour 10 notes et 30 notes pour les examens semestriels. Pour les pré-embarquements, 40 notes ont été conservées.

L’année dernière, le jury a donné des notes aux élèves en fonction des travaux qu’ils ont tentés. Lors de la première épidémie de Covid-19 en Inde en 2020, près de la moitié des examens du conseil d’administration avaient été effectués, et le reste a été annulé.

De même, le Conseil pour les examens du certificat des écoles indiennes (CISCE) a également annulé les examens du conseil ICSE de la classe 10. Toutes les écoles affiliées à l’ICSE ont été invitées à préparer des fiches techniques des notes obtenues par les élèves en classe 9 et 10. En fonction de ces données, le conseil est susceptible de prendre un appel sur les résultats.

Le Conseil de l’enseignement secondaire du Chhattisgarh (CGBSE) a pour l’instant reporté les examens de la classe 10. Pour les travaux pratiques, les étudiants qui ont manqué à cause d’une infection au COVID-19, le conseil a décidé de donner les notes minimales requises pour réussir. Les résultats des élèves de la classe 10 seront préparés selon leur évaluation interne.

Au Gujarat, le gouvernement a annulé les examens et a décidé de promouvoir tous les élèves de la classe 10 sous le Conseil de l’enseignement secondaire et supérieur du Gujarat (GSHSEB). Cette année, il y a 8,72 lakh d’étudiants réguliers qui devaient se présenter à l’examen du conseil de classe 10 au Gujarat. Cependant, pour les étudiants qui souhaitaient réapparaître cette année, il n’y aura pas d’exemption et l’examen sera effectué lorsqu’il y aura une baisse des cas de Covid-19.

Pour le Bengale occidental, l’Uttar Pradesh et le Maharashtra également, les examens ont été annulés et des notes seront attribuées en fonction de leurs performances précédentes ainsi que de certains travaux. Le Karnataka a reporté les examens de classe 10 (SSLC) de juin de cette année à juillet. L’année dernière également, l’État a réussi à organiser des examens au cours du mois de mai.

