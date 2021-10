Résultats des demi-finales de la saison 8 de la FNCS et de la ronde de redémarrage

ESTNN récapitule les demi-finales et le cycle de redémarrage de la saison 8 du FNCS.

Les meilleurs joueurs Fortnite du monde sont au milieu d’un marathon jusqu’à la fin de la série Fortnite Champion (FNCS) de la saison 8. Cette compétition accélérée de 3 millions de dollars US a changé les bases établies par Epic Games au cours des dernières saisons. Epic a réduit les semaines de qualification de trois à deux, modifié les conditions préalables de qualification et ajouté un grand nombre des tours de redémarrage préférés des fans pour que les trios puissent endurer. Toutes les équipes avaient pour objectif commun d’atteindre la finale de la saison 8 du FNCS et de remporter l’insaisissable Axe des champions.

Les équipes qui ne pouvaient pas se garantir une place en finale lors de l’une des qualifications hebdomadaires avaient un long week-end devant elles. Le dernier week-end de la compétition s’est étalé sur quatre jours. Les jours un et deux ont fourni respectivement les demi-finales et la ronde de redémarrage. Les trios éligibles devaient soit terminer parmi les quatre premiers dans l’une des deux manches des demi-finales, soit remporter un seul match lors de la ronde de redémarrage pour atteindre les finales de la saison 8 les troisième et quatrième jours.

Avec la première moitié de ce week-end chaotique dans le sac, nous revisiterons toutes les équipes qui continueront leur voyage pour l’Axe des Champions. Parcourons l’Europe, NA East et NA West pour voir qui contrôle toujours leur destin dans Fortnite Chapter 2 – Season 8.

L’Europe 

1ER EN CHAUFFE AHHAHAHAH @ohmilann @AryznFN pic.twitter.com/OFvIW2I73z – Liquide mitr0 (@mitr0) 28 octobre 2021

La région européenne a commencé en trombe, alors que la légende de Fortnite mitr0 s’est qualifiée pour sa première finale FNCS en un an précisément – ​​cette fois aux côtés de Milan et d’Aryan. L’équipage de Mitr0 a réussi à sécuriser Believer Beach pour lui-même et a accumulé 115 points en quatre matchs. C’était tout un effort et Twitter a explosé en réaction à mitr0 se rapprochant de son deuxième Axe des Champions.

Demi-finales : Manche A

1er : aryanly 11, Bifrost Milan, Lίquid mίtr0 – 115 points 2ème : Mercury Robban, Axeforce, Paradise Fnajen – 105 points 3ème : avis 7, homyno voxe, EdisonCavani21 – 102 points 4ème : WAVE VADEAL 203, GUILD JannisZ, BL NOAHREYLI – 101 points

1er laisse gooo kami se séparer en grands pic.twitter.com/UCUs5wlGOq – Kami (@KamiFN1) 28 octobre 2021

Les demi-finales de la manche B ont produit un gagnant sous la forme de Setty, Kami et teeq. Alors que beaucoup considéraient les équipes de Kami comme les favorites, personne ne s’attendait à une performance aussi dominante. Ce trio a réussi 26 éliminations et un classement moyen de 4,75 en route vers 139 points. Les quatre meilleures équipes des manches A et B, comme indiqué ci-dessous, se sont qualifiées pour les finales de la saison 8.

Demi-finales : Manche B

1er : BL Setty, KamiFN, GXR teeq – 139 points 2ème : Kaande, Paradise Cryed, Evenezy klinberi – 112 points 3ème : LP Seanvpieced, ALOFT Xenolith, LP Remix – 111 points 4ème : egrm, Vitality Nikof, nаekoz – 110 points

qualité pour les grands mon grand-père est mort ce soir, j’étais très déprimé. cette victoire est pour mon grand-père ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/SrBaWrSwbw – folnet (@folnet96) 29 octobre 2021

L’hésitation s’est abattue sur le collectif Fortnite compétitif alors qu’Epic Games a révélé des plans pour 12 matchs de redémarrage, soit huit de plus que la saison dernière. Cependant, l’histoire s’est magnifiquement déroulée lorsque les derniers trios debout d’Europe se sont précipités pour décrocher l’une des dernières places. La liste complète ci-dessous n’est autre que Fortnite World Cup Duo Champion aqua, qui a remporté une Victory Royale lors de sa dernière opportunité de redémarrage.

Voici les 12 gagnants du Reboot Round :

Round de redémarrage : Chauffage A

karmafnr, TT9 Kylie, OVA Awaer7 MDS Folnet, Siko WingS, ssp karmy Playwell Vetle 7, etq, Surprise5 Vitality Snayzy, kitе, naïte eQz gold, ITZ P1ngfnz, vanyak3kk Fastroki, fnatic crriya, aqua

Ronde de redémarrage : chaleur B

King Michael, PW AstroSMZ, XL Veroх Apeks Krizzii, Polly 76, Wіqcіz MTP HYNEI, MTP Bridou, MTP MyGouté Wavy Brawarrior, Start Didzzz, Monaco Jokzz1x VCTRY korol1k, Bifrost Sp1аash, mawakha 7 dyoxyache32, Crow

NA Est

1er pour HEATS RETAIL IN GRANDS LETS GOOO pic.twitter.com/qHLkjQCoGD – G2 Smqcked (@G2Smqcked) 28 octobre 2021

Le trio de deux ans Nittle, casqer et Smqcked ne déplaît jamais lorsqu’ils sont en lice. Depuis la saison X, ce trio est resté une unité cohérente dans sa quête d’un titre FNCS. Les vétérans ont livré en Heat A, avec 132 points et deux Victory Royales. Smqcked et la société cherchent à remporter leur premier Axe des champions hors de Retail Row lors de la grande finale.

Demi-finales : Manche A

1er : Nittle, FS casqer, G2 Smqcked – 132 points 2ème : XTRA Illest, C9 Avery, TNGchukky uchiha – 121 points 3ème : 2R Swappey, FLu Encrypted, Flu iSypo – 117 points 4ème : Dxrantula, Reverse2k, ELITE PXMﱞP – 115 points

11X pic.twitter.com/JrAiTE7Qal – Lune Cazz (@Cazzbtw) 29 octobre 2021

La manche B a vu le trio ultra-cohérent d’Aspect, Cazz et Whofishy gagner le droit de défendre Pleasant Park en finale. Cazz – qui a atteint toutes les finales FNCS à ce jour – a aidé son équipe à compiler 130 points sur quatre matchs et une Victory Royale. Ils seront à surveiller lors de la grande finale, avec les autres énumérés ci-dessous.

Demi-finales : Manche B

1er : SEN botboispect, Moon Cazz, whofishy cares – 130 points 2e : nounzy7, TNG Eclipsae, Coop XIII – 122 points 3e : Av 203, Dmur., YOUNG EDAN 116 – 122 points 4e : PaMstou, Athletix wCarey, Fаtch – 113 points

ÉTAIT SI BON LAISSE GOOOOOOOOO pic.twitter.com/GVvJktAB5O – FS Joji (@jojiFN) 29 octobre 2021

Le Reboot Round de NA East avait tout ce qu’un fan de Fortnite compétitif pouvait espérer voir. Certaines des meilleures équipes absolues de la région ont triomphé lors des 12 derniers matchs avant les finales de la saison 8. Parmi les équipes qualifiées, Bucke et Clix sont deux des noms les plus reconnaissables. Cependant, Ajerss, Degen et Khanada ont fait l’impensable : s’assurer la première place dans leur sixième et dernière opportunité. Les 12 équipes ci-dessous se sont assuré une place en finale.

Round de redémarrage : Chauffage A

NRG Buckе, TNG Peterbot, G2 MackWood FS Joji, K2G Kn1pherG, Donieereyli XSET Ceice 4PF, K2G Cold, elitxe a ол 7 FLU Dequented 15, Psr zemo, Zpxу Flu Brycx, FLU CAM SLAM, AG Plague FS DE 200

Ronde de redémarrage : chaleur B

VCGO Avivv Yt, DOM, Ganzo Lakes NRG СІіх, elite tahi, sprite -iwnl- 4LK Dolzeur, Slaqzz, EAYROG TNG Nani yt, Flu Kwanti, moon duskybot TNA OliverOG, TNG sikO, Сhimp VCGO Beef, TNG Lupien N001

NA Ouest

LA 1ER QUALD AUX GRANDS LFGGGG ÉTAIT TELLEMENT BON ET LE RECORD DE POINTS WOOO pic.twitter.com/F6gBUPsEJY – XTRA Middi (@MiddiFPS) 29 octobre 2021

La région NA West a choisi la violence dans les deux demi-finales. Tout d’abord, Middi, Kaboo et Nico ont battu le record FNCS pour le plus de points en seulement quatre matches avec 178. C’était une clinique qui, espérons-le, se poursuivra jusqu’à la finale de la saison 8, où cette équipe et de nombreux autres espèrent détrôner les champions en titre Arkhram, EpikWhale et rehx.

Demi-finales : Manche A

1er : xtra hashira 067, 33 Kaboo, PSR Nico – 178 points 2ème : KNG jagveer, Bumbоy, PSR Batman Bugha – 116 points 3ème : XTRA Quinn, 33 wave, Kewlǃ – 111 points 4ème : KNG defiable, AG Mojo, PSR Salko – 110 points

1er à un mille en manches, je suis trop fou 🏆

11x Grand Finaliste + Qualifié pour chaque événement majeur pic.twitter.com/rEx4NUhqSQ – Nova Storm (@4DRStorm) 29 octobre 2021

Le vétéran de Fortnite 4DRStorm a poursuivi l’une des séquences les plus dominantes de l’histoire avec une victoire dans la manche B. Le joueur de NA West s’est maintenant qualifié pour chaque finale majeure de la FNCS et les deux finales de la Coupe du monde Fortnite. Cette fois, lui, maken et mooseggs ont dominé le peloton avec 159 points. Ils chercheront à remporter la hache des champions au cours des deux prochains jours.

Demi-finales : Manche B

1er : Nova 4DRStorm, maken, mooseggsfnrr – 159 points 2ème : CLG symetrical, TEMPLE B, 33 wavyjacob – 109 points 3ème : XTRA Reetlol., 33 favs, XTRA snacky – 107 points 4ème : XTRA Caleb., Riversan, XTRA Tautai – 104 points

LETS GOOO CRÉATEUR DE CONTENU EN GRANDE FINALE ! pic.twitter.com/VGvENRFjy6 – Ranger (@RangerMJP) 30 octobre 2021

Le NA West Reboot Round a été rempli de surprises, soulignées par plusieurs créateurs de contenu et casters se séparant de la meute. L’équipe de NoahWPlays, Ranger et Vanillaz a obtenu une place pour la finale de la saison 8 avec une Victory Royale au Reboot Round Heat A. Le lanceur et joueur à temps partiel CLG Tocata a également obtenu le droit de participer à la finale.

Round de redémarrage : Chauffage A

Assault Zookez, STL KIMCHI 203, GarbageTruck2019 NoahWPlays, Raпger, AS Vanillazfn.tv wtj a1alex, 50cal fruit, delta vz rvn bizzie, LKS CluTcHz, YSF Daddy Smuq bad boy xdioz, Assault Halcon, CLG Tocatatz 2006 né, akaB LuckyP MERK

Ronde de redémarrage : chaleur B

Alteu, 4LK G5RC, antraxs LKS Mclovin, Dubz1x, ZixT JayRosez, LeDog James, zinqxzǃ XLR Tour Llif3, EXL Solоu, EXL Nova Ѕhallo, Sharp2k, asianfeeds STL Full Pieced, quickamon, MERK RVSSO

Douze matchs séparent les meilleurs joueurs Fortnite du monde de la gloire ultime et une portion de 3 millions de dollars US. Ces jeux se dérouleront au cours des deux prochains jours alors que le chapitre 2 – Saison 8 de FNCS touche à sa fin. Assurez-vous de vous référer à notre guide de visualisation pour savoir comment et quand vous pouvez regarder la conclusion de chaque région. Revenez ici dimanche pour un récapitulatif complet de toute l’action !

