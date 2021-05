Résultats des élections 2021: ce qu’ils signifient pour les travaillistes, les conservateurs et le SNP | Politique | Nouvelles

Le vote de la semaine dernière a vu le public élire 143 conseils locaux anglais, 129 membres du Parlement écossais, 60 membres du Welsh Senedd, 39 policiers et commissaires à la criminalité, 25 sièges à l’Assemblée de Londres et 13 maires élus au suffrage direct. Les grandes élections locales comme celles-ci sont souvent utilisées pour jauger l’humeur du public en dehors d’une élection générale, et cette fois, ce n’était pas différent.

Conservateurs

Habituellement, les grandes élections locales comme celles-ci voient le parti au pouvoir perdre quelques sièges locaux alors que les citoyens punissent les vainqueurs des dernières élections générales pour leurs échecs perçus.

Cependant, ce n’était pas le cas cette fois, car le parti de Boris Johnson a poursuivi sa popularité auprès des électeurs.

Le Parti conservateur a pris un autre siège à Westminster lors de la seule élection partielle, à Hartlepool, en arrachant le siège aux travaillistes.

Et lors des élections au conseil anglais, les conservateurs ont fait des gains sur le parti travailliste aux conseils et aux sièges du conseil.

LIRE LA SUITE: Le déclin de la main-d’oeuvre dans la non-pertinence s’accélère, dit LEO MCKINSTRY

Les conservateurs contrôlent maintenant plus d’une douzaine de conseils de plus qu’auparavant et il y a plus de 200 conseillers conservateurs supplémentaires.

On pense que le succès continu du parti au pouvoir est dû au succès du programme de vaccination, ainsi qu’aux électeurs qui invoquent toujours le Brexit comme raison de voter.

Cet ensemble de résultats positifs renforcera l’équipe de Boris Johnson et aidera à mettre fin aux allégations de misère qui sévissent contre le Premier ministre.

Et selon les données, les conservateurs gagneraient une autre élection générale avec une facilité similaire à celle de 2019, si une autre devait avoir lieu aujourd’hui.

Selon les projections de la BBC, les résultats des élections locales se traduiraient par l’équivalent de 36% des voix des conservateurs lors d’une élection générale.

La main d’oeuvre

Contrairement au succès des conservateurs, le Parti travailliste continue de perdre son soutien en Angleterre.

Les mêmes projections de la BBC ont montré que les résultats des élections locales se traduiraient par l’équivalent de 29% des voix des travaillistes lors d’une élection générale.

C’est peut-être moins un écart entre les conservateurs que les élections désastreuses de 2019, mais cela indique toujours que le soutien du parti ne s’est pas rétabli autant qu’il l’avait espéré avec un changement de direction.

Les travaillistes ont perdu le contrôle de huit conseils et de plus de 300 sièges.

L’un des conseils que le parti a perdus, le comté de Durham, était sous contrôle travailliste depuis plus de 100 ans, depuis 1919, et était le premier conseil que le Parti travailliste ait jamais dirigé.

Les pertes subies par les travaillistes en Angleterre sont une véritable source de préoccupation pour le parti et ont incité Sir Keir Starmer à entreprendre un remaniement ministériel fantôme – bien que les critiques aient déclaré qu’il en faudrait beaucoup plus pour reconquérir les électeurs.

Cependant, des résultats plus encourageants ont été enregistrés au Pays de Galles, où le parti travailliste a enregistré une avance de cinq points sur sa part des voix en 2016.

Labour a maintenant 30 des 60 sièges du Senedd, ce qui correspond à sa meilleure performance précédente.

Les élections à la mairie dans certaines des plus grandes villes d’Angleterre sont un autre domaine sur lequel les partisans du parti travailliste peuvent se tourner pour obtenir des résultats positifs.

Le succès des travaillistes ici donne une idée de l’endroit où pourraient se trouver leurs nouveaux centres, car la carte politique est toujours en cours de refonte après le vote sur le Brexit de 2016.

Sadiq Khan a de nouveau gagné à Londres, après un deuxième vote préférentiel après un premier tour plus serré que prévu. Le candidat conservateur Shaun Bailey est arrivé deuxième.

Andy Burnham a gagné facilement à Manchester avec une majorité accrue, et le parti travailliste a pris le contrôle de l’ouest de l’Angleterre et du Cambridgeshire & Peterborough aux conservateurs.

Ils ont également conservé les maires à autorité combinée de Liverpool, dans l’ouest de l’Angleterre, et ont remporté les cinq maires à autorité unique qui étaient à gagner. Le parti a également remporté le nouveau maire du West Yorkshire.

Parti national écossais

Le SNP sera satisfait de ses résultats – le parti a remporté un record de 48% des voix dans la circonscription, en hausse d’un point par rapport à 2016.

Cependant, cela ne suffisait toujours pas pour une majorité globale à Holyrood – avec 64 sièges, le parti est encore un court et devra s’appuyer sur des partis plus petits pour former un gouvernement minoritaire.

Cela suffira cependant pour que le Premier ministre Nicola Sturgeon poursuive un autre référendum sur l’indépendance, alors que le SNP se joint aux Verts écossais pro-indépendance, résultant en une majorité de 15 en faveur de l’indépendance au Parlement écossais.

Mme Sturgeon a déclaré qu’elle “offrirait à ce pays le choix d’un avenir meilleur”, mais a ajouté que son parti attendrait que “le moment soit venu”, s’engageant à se concentrer d’abord sur le rétablissement de Covid.

Cependant, si les résultats seront encourageants pour les partisans de l’indépendance, ils montrent également à quel point la nation est divisée sur le sujet de l’indépendance.

L’analyse du professeur John Curtice pour la BBC a déclaré: «Dans l’ensemble, les élections ont révélé à quel point l’Écosse est divisée politiquement.

«Lors du vote dans la circonscription, les trois principaux partis qui soutenaient le maintien de l’Écosse au Royaume-Uni ont remporté 50,4% des voix.

“Mais lors du vote de liste, ce sont les trois principaux partis qui soutenaient l’indépendance qui étaient de peu en tête avec 50,1%.”