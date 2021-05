Résultats des élections à l’Assemblée 2021: décompte des voix pour 5 États demain, tous les yeux rivés sur le Bengale occidental

Dépouillement des votes demain à 8 heures

Résultats des élections de l’Assemblée 2021 demain (2 mai): Le décompte des voix pour cinq États – Assam, Bengale occidental, Kerala, Tamil Nadu et Pondichéry – qui se sont rendus aux urnes du 27 mars au 29 avril aura lieu demain (dimanche 2 mai). La Commission électorale a plus que doublé le nombre de salles de dépouillement à 2364 contre 1002 salles en 2016 en raison de la pandémie de Covid-19 qui fait rage. Au moins 15 cycles de désinfection seront effectués dans chaque centre de vote, outre la distanciation sociale et d’autres précautions, y compris l’interdiction des rassemblements, seront strictement suivies, ont déclaré des responsables à l’agence de presse PTI.

Le dépouillement des votes commencera à 8 heures du matin et se poursuivra jusque tard dans la nuit. Pas moins de 1 100 observateurs de comptage suivront l’intégralité du processus et les candidats et agents devront produire un rapport de test Covid négatif ou une double dose de certificat de vaccination pour obtenir une entrée dans les halls.

Au Bengale occidental, les sondages de sortie ont prédit une compétition serrée entre le Congrès Trinamool dirigé par Mamata Banerjee et le BJP. Dans l’Assam voisin, cependant, la NDA dirigée par le BJP est en avance sur la grande alliance cousue par le Congrès. Les sondages ont également prédit le retour de Pinarayi Vijayan au Kerala et de MK Staline au Tamil Nadu. Pondichéry devrait élire la NDA plutôt que l’UPA.

Le PTI rapporte qu’un dispositif de sécurité à trois niveaux est en place dans les 108 centres de comptage du Bengale et qu’au moins 292 observateurs ont été nommés et 256 compagnies des forces centrales déployées dans 23 districts de l’État. Au Bengale, le combat est largement entre TMC et BJP. Au cours des cinq dernières années, le BJP est devenu la deuxième force politique dominante dans l’État de l’Est. Cette élection décidera si Mamata réussira à tenir fort ou à perdre le pouvoir au BJP. Le parti safran n’avait que trois sièges à l’Assemblée de 294 membres lors des sondages de l’Assemblée de 2016. Mais il a remporté 18 des 42 sièges aux élections de 2019 à Lok Sabha. L’alliance Gauche-Congrès est le troisième principal concurrent mais sa zone d’influence est limitée.

Au Tamil Nadu, l’AIADMK et la DMK sont les principaux acteurs. Les sondages de sortie ont prédit une victoire massive pour le DMK de MK Staline. L’AIADMK au pouvoir a un partenaire de l’alliance BJP tandis que DMK a le Congrès de son côté. La CE a mis en place 75 centres de comptage dans tout l’État et toutes les dispositions sont en place pour mener à bien l’exercice.

Au Kerala, le LDF de gauche cherche à revenir au pouvoir sous la direction de Pinarayi Vijayan. Ici, le concours est entre la LDF et l’UDF dirigée par le Congrès. Le BJP, qui n’avait remporté qu’un seul siège lors de la dernière élection, est convaincu de gagner encore plus de sièges cette fois-ci. Cependant, les sondages ont prédit le retour du gouvernement de gauche.

En Assam, le BJP au pouvoir est confronté à un défi de taille de la part de la Grande Alliance de huit partis, dont le Congrès, et l’AIUDF d’Ajaml. Le parti safran a une alliance avec l’Asom Gana Parishad, le Parti libéral du peuple uni et le parti Gana Suraksha. Ici, les sondages ont prédit le retour du BJP.

