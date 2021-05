Résultats des élections à l’Assemblée de Pondichéry 2021: liste complète des gagnants

Le sondage de sortie des électeurs ABP-C a attribué 19 à 23 sièges à la NDA, 6 à 10 sièges au SDA et 1 à 2 sièges à d’autres tandis que le sondage de sortie de la République-CNX a donné 16 à 20 sièges à la NDA et 11 à 13 sièges au SDA.

Résultats des élections à l’Assemblée de Pondichéry 2021: Bien que Pondichéry soit un territoire de l’Union avec seulement 30 sièges, il a été témoin d’une bataille sans précédent pour le pouvoir. Selon les rapports, la NDA dirigée par l’AINRC est en tête dans les sondages. Le décompte final est toujours en cours. Cependant, l’ECI a annoncé le résultat de 7 sièges – 4 remportés par All India NR Congress, 2 par BJP et 1 par DMK.

Résultats des élections à Pondichéry 2021: Liste complète des gagnants (Cette copie est continuellement mise à jour au fur et à mesure que les résultats sont annoncés):

Mannadipet

Embaum (SC)

Lawspet

Thirubhuvanai (SC)

Kalapet

Nettapakkam (SC)

Ossudu (SC)

Muthialpet

Bahour

Mangalam

Raj Bhavan

Nedungadu (SC)

Villianur

Oupalam

Thirunallar

Ozhukarai

Orleampeth

Karaikal Nord

Kadirkamam

Nellithope

Karaikal Sud

Indira Nagar

Mudaliarpet

Neravy-TR Pattinam

Thattanchavady

Ariankuppam

Mahé

Kamaraj Nagar

Manavely

Yanam

Pondichéry avait voté le 6 avril lors d’une élection en une seule phase.

