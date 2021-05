Résultats des élections à l’Assemblée de Singur 2021: TMC peut-il tenir fort ou le BJP fera-t-il une brèche dans son bastion?

Mamata Banerjee à Singur (PTI)

Résultats des élections de l’Assemblée du Bengale occidental de Singur (Vidhan Sabha) 2021: Singur est l’un des bastions du Congrès Trinamool de Mamata Banerjee. Singur était le deuxième endroit où Mamata a lancé avec succès un mouvement contre l’acquisition de terres par le gouvernement de gauche pour l’usine Tata Nano. Les agriculteurs ont résisté à l’acquisition de terres par le gouvernement de gauche d’alors pour l’usine automobile. Mamata est intervenu et en a fait un mouvement, un succès. Le gouvernement de gauche a été contraint de faire marche arrière, Tata a déménagé au Gujarat. Après Nandigram, Singur a été le deuxième plus gros succès de Mamata Banerjee. Ces deux mouvements – Nandigram et Singur – ont propulsé Mamata au pouvoir en 2011, lorsque le TMC a mis fin au règne ininterrompu de 34 ans du gouvernement de gauche au Bengale.

Depuis 1969, la gauche a remporté ce siège à sept reprises. Le Congrès de Trinamool a arraché cette circonscription à la gauche pour la première fois en 2001. Depuis lors, Rabindranath Bhattacharjee de TMC représente ce siège à l’Assemblée. Un député en exercice, Bhattacharjee a remporté quatre fois d’ici – 2001, 2006, 2011 et 2016. Cependant, lors de cette élection, Bhattacharjee se présente depuis Singur en tant que candidat du BJP. Il a quitté le TMC et a rejoint le parti safran quelques mois avant les élections.

En 2016, Bhattacharjee, alors chef du TMC, avait obtenu 50% des voix tandis que le BJP ne pouvait obtenir que 7,40% des voix. Cette fois, Bhattacharjee affronte Becharam Manna de TMC et Srijon Bhattacharjee de CPI-M. Singur est une circonscription d’assemblée dans le district de Hooghly. Il relève de la circonscription Hooghly Lok Sabha, actuellement détenue par le BJP. Lors de l’élection de Lok Sabha 2019, Locket Chaterjee du BJP a remporté ce siège en battant Ratna De de TMC.

Le dépouillement débutera à 8 heures le dimanche (2 mai).

