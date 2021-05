Résultats des élections à l’Assemblée de Tarakeswar 2021 en direct, Résultats des élections à Tarakeswar Vidhan Sabha en direct 2021: Swapan Dasgupta vs Surajit Ghosh vs Ramendu Singha Roy

Résultats des élections de Tarakeswar au Bengale occidental 2021, résultats des élections au Bengale occidental Tarakeswar Vidhan Sabha Mises à jour en direct: la circonscription de l’assemblée de Tarakeswar tombe dans le district de Hooghly.

Le BJP a nommé l’ancien député de Rajya Sabha Swapan Dasgupta contre Ramendu Sinha Roy du TMC et Sujit Ghosh du CPI (M).

Tarakeswar West Bengal Assembly (Vidhan Sabha) Résultats des élections 2021 Live News: La circonscription de l’assemblée de Tarakeswar tombe dans le district de Hooghly. Les gens de la circonscription ont voté lors de la troisième phase le 6 avril et attendent avec impatience le résultat qui sera annoncé demain. Tarakeshwar avait été un bastion communiste et a voté dix fois pour Marxist Forward Block depuis 1967, y compris des sondages consécutifs en 1969, 1971 et 1972. Il est allé au Congrès de Trinamool en 2011 et 2016 lorsque Rachhpal Singh a remporté le siège du parti à ces deux occasions.

Cependant, la bataille de 2021 n’est pas simple pour le TMC comme les deux précédentes élections. Cette fois, le BJP a nommé l’ancien député de Rajya Sabha Swapan Dasgupta contre Ramendu Sinha Roy du TMC et Sujit Ghosh du CPI (M). Le TMC avait remplacé son député assis Rachhpal Singh en alignant Roy. Notamment, l’intensité de la ville-temple de Tarakeswar peut être mesurée par le fait que le Premier ministre Narendra Modi a jeté sa puissance derrière Swapan Dasgupta et a lui-même fait campagne pour l’ancien député.

Lire la suite

Blog en direct

Résultats des élections à l’Assemblée de Tarakeswar 2021 en direct: Résultats des élections de Tarakeswar Vidhan Sabha au Bengale occidental 2021 Diffusion en direct

Comme beaucoup d’autres sièges Hooghly, la nomination de Swapan Dasgupta ne s’est pas déroulée sans polémique. Il a fait face à une révolte de la part des dirigeants locaux du BJP, mais les différences ont été par la suite aplanies après l’intervention des hauts dirigeants. Notamment, il y a des discussions de l’autre côté du coin que Dasgupta est un candidat sérieux pour le poste de CM du BJP au Bengale, le «Bhumiputra» auquel le PM Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah ont fait allusion. Cependant, le chef du BJP Bengal, Dilip Ghosh, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire qu’un député en exercice soit nommé CM.