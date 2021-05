Résultats des élections à l’Assemblée du Kerala 2021 en direct: Mise à jour en direct du comptage des votes électoraux du Kerala Vidhan Sabha, élections au Kerala 2021 Liste complète des gagnants

Les sondages de sortie publiés jeudi prévoient le retour du gouvernement de gauche dirigé par le ministre en chef Pinarayi Vijayan.

Résultats de l’élection de l’assemblée du Kerala 2021 EN DIRECT: Le dépouillement des voix pour 140 sièges d’assemblée du Kerala devrait commencer à partir de 8 heures du matin. Le Kerala s’est rendu aux urnes en une seule phase le 6 avril. Les sondages de sortie publiés jeudi prévoient le retour du gouvernement de gauche dirigé par le ministre en chef Pinarayi Vijayan. Ici, on s’attendait à ce que le concours se déroule entre le LDF de gauche et l’UDF dirigé par le Congrès. À l’exception d’un sondage, presque tous ont prédit une victoire pour le LDF. India Today-Axis My India a prédit 104-120 sièges pour la gauche, 20-36 pour le Congrès et 0-2 pour la NDA. News24-Today’s Chanakya a prédit 93-111 pour la gauche, 26-44 pour le Congrès et 0-6 pour la NDA. Le BJP a essayé d’élargir sa base, mais les chiffres du sondage de sortie prévoient que le maximum qu’il peut obtenir n’est que de 6 sièges.

Lors de la dernière élection tenue en 2016, la gauche a obtenu 91 sièges, le Congrès 47 et le BJP 1. Cette fois, le Congrès espérait revenir au pouvoir et Rahul Gandhi a mené une vaste campagne dans l’État. Si le nombre de sondages à la sortie tenait, ce serait un gros revers pour Gandhi qui espérait gagner au moins deux États – le Kerala et l’Assam – où le Congrès était en compétition directe. Les chiffres pourraient également être décevants pour le parti safran qui espérait améliorer son bilan dans le contexte de l’incident de Sabarimala et de la contrebande d’or contre le gouvernement de gauche de Vijayan. Mais les sondages à la sortie suggèrent que ni le Congrès ni le BJP n’ont gagné du terrain au Kerala.

Le dépouillement débutera à 8 heures le 2 mai.

