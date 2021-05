Résultats des élections au Kerala 2021: liste complète des gagnants

Résultats des élections de l’Assemblée du Kerala 2021, liste des gagnants: Le dépouillement des voix pour les 140 sièges de l’Assemblée législative du Kerala se dirige maintenant vers sa conclusion. Le LDF dirigé par le CPI (M) est prêt à conserver le pouvoir dans l’état alors que l’UDF a du mal à atteindre 50 points. Alors que trois alliances étaient dans la mêlée, le combat oppose en grande partie le LDF de gauche et l’UDF du Congrès. Le tiers dans la mêlée est BJP. Le BJP mène sur deux sièges et n’a pas réussi à améliorer ses performances à grande échelle. Plusieurs sondages de sortie avaient prédit que le LDF piloté par CPI (M) revenait au pouvoir. Pour former un gouvernement, un parti ou une alliance doit remporter 71 sièges.

Liste complète des gagnants aux élections de l’Assemblée du Kerala 2021

Manjeshwar-Kasaragod-Udma-Kanhangad-Trikaripur-Payyannur-Kalliasseri-Taliparamba-Irikkur-Azhikode-Kannur-Dharmadam-Thalassery-Kuthuparamba-Mattannur-Peravoor-Mananthavady (ST) -Sultiadakapara-Nadia-Kuttadi (ST) -Sultiadakapara-Nadia-Kuttadi (ST) Quilandy-Perambra-Balusseri (SC) -Elathur-Kozhikode North-Kozhikode South-Beypore-Kunnamangalam-Koduvally-Thiruvambadi-Kondotty-Ernad-Nilambur-Wandoor (SC) -Manjeri-Perinthalengmanna-Mankuaduramara-Malappuran Tanur-Tirur-Kottakkal-Thavanur-Ponnani-Thrithala-Pattambi-Shornur-Ottappalam-Kongad (SC) -Mannarkkad-Malampuzha-Palakkad-Tarur (SC) -Chittur-Nemmara-Alathur-Chelakkara (SC) -Kunnamurkulam-Goor -Wadakkanchery-Ollur-Thrissur-Nattika (SC) -Kaipamangalam-Irinjalakuda-Pudukkad-Chalakudy-Kodungallur-Perumbavoor-Angamaly-Aluva-Kalamassery-Paravur-Vypeen-Kochi-Thripunithura-Erinknakulamara-Kochi-Thripunithura-Eraknakulamara-Kochi-Thripunithura-Eraknakulamara-Kochi-Thripunithura-Eraknakulamara- -Kothamangalam-Devikulam (SC) -Udumbanchola-Thodupuzha-Idukki-Peerumade-Pala-Kaduthuruthy-Vaikom (SC) -Ett umanoor-Kottayam-Puthuppally-Changanassery-Kanjirappally-Poonjar-Aroor-Cherthala-Alappuzha-Ambalappuzha-Kuttanad-Haripad-Kayamkulam-Mavelikkara (SC) -Chengannur-Thiruvalla-Rannii-Aranmula-SC Kunnathur (SC) -Kottarakkara-Pathanapuram-Punalur-Chadayamangalam-Kundara-Kollam-Eravipuram-Chathannoor-Varkala-Attingal (SC) -Chirayinkeezhu (SC) -Nedumangad-Vamanapuram-Kazhakoikavankanti-Natti-Arakoukatti-Nedumangad-Vamanapuram-Kazhakouvikavankanti -Kovalam-Neyyattinkara

Le Kerala s’est rendu aux urnes en une seule phase le 6 avril. Lors de la dernière élection de l’Assemblée tenue en 2016, le LDF au pouvoir, dirigé par le CPI (M), avait remporté environ les deux tiers du total des sièges à l’Assemblée législative tandis que l’UDF, dirigée par le Congrès avait remporté 47 sièges. Le BJP pourrait remporter un seul siège.

