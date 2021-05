Résultats des élections au Tamil Nadu 2021: le député Staline prétend former le gouvernement; assermentation probable le 7 mai

Le nom du député Staline a été proposé par le secrétaire général du parti Duraimurugan et appuyé par le secrétaire principal KN Nehru.

Résultats des élections au Tamil Nadu 2021: Le président du DMK, le député Staline, a rencontré aujourd’hui le gouverneur du Tamil Nadu, Banwarilal Purohit, pour revendiquer la formation d’un gouvernement. Les dirigeants du DMK TR Baalu ​​et Durai Murugan ont accompagné le député Staline au Raj Bhavan et ont soumis une résolution à cet égard. Le chef du DMK, RS Bharathi, a déclaré que la date et l’heure de la prestation de serment seront décidées par le gouverneur. Auparavant, le gouverneur Banwarilal Purohit avait dissous l’Assemblée du Tamil Nadu.

Plus tôt hier, le président de la DMK, MK Staline, a été élu à l’unanimité à la tête du parti parlementaire de la DMK. Selon certaines informations, il est susceptible d’être assermenté en tant que ministre en chef du Tamil Nadu le 7 mai.

கழக தலைவர் @mkstalin அவர்கள், மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு. பன்வாரிலால் புரோகித் அவர்களை, ஆளுநர் மாளிகையில் சந்தித்து, ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார். முழு விவரம்: https://t.co/jg16TIKuQc#DMK #MKStalin pic.twitter.com/XKijIfcXzI – DMK (@arivalayam) 5 mai 2021

La réunion a eu lieu au siège “ Anna Arivalayam ” et a été témoin de la participation de 133 députés nouvellement élus, dont huit issus de partis de l’alliance comme le MDMK dirigé par Vaiko qui a combattu les sondages sur le symbole du “ soleil levant ” de DMK.

Le nom du député Staline a été proposé par le secrétaire général du parti Duraimurugan et appuyé par le secrétaire principal KN Nehru. Staline avait déjà dit que la cérémonie se tiendrait d’une manière simple dans les locaux de Raj Bhavan ici.

Le Tamil Nadu avait voté en une seule phase le 6 avril et les résultats ont été proclamés le 2 mai. Le DMK a contesté l’alliance avec le Congrès, le CPI-M, le CPI et Viduthalai Chiruthaigal Katchi. Alors que le DMK a remporté 133 sièges, son allié le Congrès en a remporté 18, CPI 2, CPI-M 2 et VCK 4. Le DMK revient au pouvoir après 10 ans.

L’AIADMK a remporté 66 sièges, le BJP 4 et le Pattali Makkal Katchi (PMK) 5 sièges.

