Résultats des élections au Tamil Nadu 2021: liste complète des gagnants

Un total de 6,28,23,749 électeurs étaient là dans l’État.

Résultats des élections au Tamil Nadu 2021, liste des gagnants: Les résultats de l’élection de 234 membres de l’assemblée sont que le Tamil Nadu est sorti. Le DMK, qui siégeait dans l’opposition, devrait revenir au pouvoir après un écart de 10 ans. L’AIADMK au pouvoir n’a pas réussi à atteindre la barre des 100 selon les dernières tendances. Le chef du DMK, le député Staline, est sur le point de devenir le 8e ministre en chef du Tamil Nadu. Le mandat de l’assemblée du Tamil Nadu se terminera le 24 mai 2021. Les deux partis régionaux – AIADMK et DMK – étaient en compétition directe. Divers sondages à la sortie avaient prédit une grande victoire pour le DMK de MK Staline. Le DMK devait obtenir environ 150 sièges sur 234. Il s’agissait de la première élection que le DMK et l’AIADMK se sont battus sans leurs dirigeants suprêmes, K Karunandihi et J Jayalalitha. Un parti doit remporter 118 sièges pour former le gouvernement du Tamil Nadu.

Liste complète des gagnants de l’élection de l’Assemblée du Tamil Nadu 2021:

Cette liste sera mise à jour en permanence au fur et à mesure que les résultats finaux affluent:

Gummidipoondi-Ponneri (SC) -Tiruttani-Thiruvallur-Poonamallee (SC) -Avadi-Maduravoyal-Ambattur-Madavaram-Tiruvottiyur-Dr. Radhakrishnan Nagar-Perambur-Kolathur-Villivakkam-Thiru-Vi-Ka-Nagar (SC) – Egmore (SC) -Royapuram- Harbour-Chepauk-Thiruvallikeni-Mille lumières-Anna Nagar-Virugampakkam-Saidapetore-Thiyagyapayanagar-Velanozh -Alandur-Sriperumbudur (SC) -Pallavaram-Tambaram-Chengalpattu-Thiruporur-Cheyyur (SC) -Madurantakam (SC) -Uthiramerur-Kancheepuram-Arakkonam (SC) -Sholingur-Katpadi-Ranipet-Arcotuppank-SC ) -Gudiyattam (SC) -Vaniyambadi-Ambur-Jolarpet-Tiruppattur-Uthangarai (SC) -Bargur-Krishnagiri-Veppanahalli-Hosur-Thalli-Palacodu-Pennagaram-Dharmapuri-Pappireddippatti-Harur (SC) -Tengam (SC) -Tengam (SC) -Tengam (SC) Kilpennathur-Kalasapakkam-Polur-Arani-Cheyyar-Vandavasi (SC) -Gingee-Mailam-Tindivanam (SC) -Vanur (SC) -Viluppuram-Vikravandi-Tirukkoyilur-Ulundurpettai-Rishivandiichiyam-Sankarapuram-SCG-Kallakuram (SC) -Attur (SC) -Yercaud (ST) -Omalur-Mettur-Edappadi-Sankari-Salem (Ouest) -Salem (Nord) -Salem (Sud) -Veerapandi-Rasipuram (SC) -Senthamangalam (ST ) -Namakkal-Paramathi-Velur-Tiruchengodu-Kumarapalayam-Erode (Est) -Erode (Ouest) -Modakkurichi-Dharapuram (SC) -Kangayam-Perundurai-Bhavani-Anthiyur-Gobichettipalayam-Bhavanisagaram (SC) -Uuanisagaram (SC) -Coonoor-Mettuppalayam-Avanashi (SC) -Tiruppur (Nord) -Tiruppur (Sud) -Palladam-Sulur-Kavundampalayam-Coimbatore (Nord) -Thondamuthur-Coimbatore (Sud) -Singanallur-Kinathukadavu-Pollachi-Valparumai (SC) -Madathukulam-Palani-Oddanchatram-Athoor-Nilakkottai (SC) -Natham-Dindigul-Vedasandur-Aravakurichi-Karur-Krishnarayapuram (SC) -Kulithalai-Manapparai-Srirangam-Tiruchirappalli -L’Ouest -Musiri-Thuraiyur (SC) -Perambalur (SC) -Kunnam-Ariyalur-Jayankondam-Tittakudi (SC) -Vriddhachalam-Neyveli-Panruti-Cuddalore-Kurinjipadi-Bhuvanagiri-Chidambaram-Kattumannhiarkoil (SC) Poompuhar-Nagapattinam-Kilvelur (SC) -Vedaranyam-Thiruthuraipoondi (SC) -Mannargudi-Thiruvarur-Nannilam-Thiruvidaimarudur (SC) -Kum bakonam-Papanasam-Thiruvaiyaru-Thanjavur-Orathanadu-Pattukkottai-Peravurani-Gandharvakottai (SC) -Viralimalai-Pudukkottai-Thirumayam-Alangudi-Aranthangi-Karaikudi-Tiruppattur-Sivaganga-Manamadurai-SC-Madaran-Est (SC) Madurai Nord-Madurai Sud-Madurai Central-Madurai Ouest-Thiruparankundram-Thirumangalam-Usilampatti-Andipatti-Periyakulam (SC) -Bodinayakanur-Cumbum-Rajapalayam-Srivilliputhur (SCul) -Sattur-Sivakiuchi-Virakudhun-Tirakudhun (SC) -Tiruvadanai-Ramanathapuram-Mudhukulathur-Vilathikulam-Thoothukkudi-Tiruchendur-Srivaikuntam-Ottapidaram (SC) -Kovilpatti-Sankarankovil (SC) -Vasudevanallur (SC) -Kadayanallur-Palramottai-Kadayanallur-Tenkassari-Kadayanallur-Tenkassari-Kadayanallur-Tenkassari-Kadayanallur-Tenkassi Nagercoil-Colachel-Padmanabhapuram-Vilavancode-Killiyoor-

Le Tamil Nadu s’est rendu aux urnes en une seule phase le 6 avril. Lors de la dernière élection de l’Assemblée tenue en 2016, l’AIADMK, alors dirigée par J Jayalalitha, avait remporté 136 sièges avec près de 41 pour cent des voix tandis que le DMK avait remporté 98 sièges avec 40 pour cent. part de vote de cent. Cependant, cette fois, le DMK regarde en commande dans l’état.

