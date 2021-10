Résultats des élections de Dholpur, Alwar Zila Parishad, Panchayat Samit 2021 : revers pour le BJP alors que le Congrès remporte la majorité des sièges

Le Congrès a remporté 208 sur un total de 492 sièges au Panchayat Samiti tandis que le BJP en a remporté 158 dans les deux districts.

Résultats des élections de Dholpur, Alwar Zila Parishad, Panchayat Samit 2021 : dans un revers pour le BJP au Rajasthan, le parti n’a pas répondu à ses attentes dans les sondages Alwar et Dholpur Zila Parishad et Panchayat Samiti, dont les résultats ont été annoncés hier. . Le Congrès au pouvoir dirigé par Ashok Gehlot a remporté la majorité des sièges aux élections.

Le Congrès a remporté 208 sur un total de 492 sièges au Panchayat Samiti tandis que le BJP en a remporté 158 dans les deux districts. Sur les 492 sièges des 22 Panchayat Samiti à Dholpur et Alwar, les résultats de 491 ont été proclamés. Le Congrès a remporté 208 sièges, BJP 158, BSP 12 et 113 sièges indépendants.

Le Congrès a remporté 24 des 49 sièges des membres d’Alwar Zila Parishad tandis que le BJP a obtenu 21 sièges et quatre indépendants ont gagné. À Dholpur, le Congrès a remporté 17 sièges sur un total de 23, tandis que le BJP a remporté les six sièges restants.

Le Congrès est en pleine majorité pour former un conseil à Alwar Zila Parishad tandis qu’à Dholpur Zila Parishad, il est en mesure de le former avec l’aide d’indépendants.

L’élection de Zila Pramukh et Panchayat Samiti Pradhan aura lieu le 30 octobre tandis que Up-Zila Pramukh et Up-Pradhan de Panchayat Samitis seront élus le 31 octobre.

Le secrétaire général de l’AICC, Ajay Maken, a déclaré que les résultats étaient encourageants pour le congrès et que le parti réussirait également mieux dans les sondages de l’assemblée.

« Élection du panchayat du Rajasthan : des résultats encourageants. Le Congrès obtient la majorité dans les conseils de district d’Alwar et de Dholpur ! Demain, le travail acharné des travailleurs du Congrès sera également récompensé lors des deux élections partielles de Vidhan Sabha ! Félicitations au ministre en chef Shri Ashok Gehlot et au président de l’État Govind Dotasra ji et à tous les dirigeants du Congrès ! » dit Maken.

राजस्थान पंचायत चुनाव नतीजे-

, ! रंग लाएगी! @ashokgehlot51 & @GovindDotasra , समस्त कांग्रेस को बधाई! – Ajay Maken (@ajaymaken) 29 octobre 2021

Le ministre en chef Ashok Gehlot a déclaré que le Congrès avait obtenu une énorme majorité aux élections du Panchayati Raj des districts d’Alwar et de Dholpur. « Merci à tous les électeurs et merci aux travailleurs pour la victoire », a-t-il tweeté. Le chef du PCC, Govind Singh Dotasra, a déclaré que les résultats ont montré un miroir pour le BJP.

