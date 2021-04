Résultats des élections de l’Assemblée 2021: Comment vérifier les résultats des élections sur le site Web et l’application de l’ECI

La Commission électorale commencera à publier les tendances des résultats à partir de 8 heures du matin sur son site Web et son application.

Résultats de l’ECI 2021, Comment vérifier les résultats des élections de l’Assemblée sur le site Web et l’application de l’ECI: Après le scrutin de sortie, tous les yeux sont maintenant rivés sur le 2 mai, lorsque le décompte des voix aura lieu pour l’Assemblée du Bengale occidental, du Tamil Nadu, du Kerala, de l’Assam et de Pondichéry élections. Pas moins de 822 sièges sur 824 prévus pour les élections ont été votés entre le 27 mars et le 29 avril. Alors que les sondages d’opinion ont été publiés en mars, les sondages à la sortie des urnes ont été annoncés hier soir. La prédiction de la compétition serrée au Bengale entre le TMC et le BJP a accroché tout le monde au décompte, qui aura lieu dimanche. Au Kerala, si les prévisions s’avéraient vraies, le gouvernement de gauche dirigé par Pinarayi Vijayan devrait conserver le pouvoir dans l’État. Ce sera la première fois au cours des quatre dernières décennies qu’un parti au pouvoir conservera le pouvoir. En Assam, le BJP peut conserver le pouvoir avec une nette majorité. À Pondichéry, la NDA est pressée de former un gouvernement.

La Commission électorale commencera à publier les tendances des résultats à partir de 8 heures du matin sur son site Web et son application. Ceux qui souhaitent vivement vérifier les progrès en déplacement peuvent les suivre facilement à l’aide du site et de l’application ECI.

Pour vérifier les résultats des élections à l’assemblée de ces cinq États, les utilisateurs peuvent se connecter au site Web de la Commission électorale de l’Inde (ECI). La CE ne publie pas de résultats sur son site Web principal eci.gov.in. Il publie les résultats des élections sur eciresults.nic.in. Ici, les utilisateurs peuvent suivre les détails et les prospects liés à la circonscription. Ils peuvent également vérifier le pourcentage de vote par parti.

Comment vérifier les résultats des élections au Bengale occidental, au Kerala, au Tamil Nadu, à l’Assam et à Pondichéry sur l’application de la commission électorale:

* Téléchargez l’application ‘Voter Helpline’ de l’ECI

* A l’ouverture, il vous demandera de vous connecter en utilisant votre numéro de portable.

* Vous pouvez ignorer la connexion et accéder à la page d’accueil.

* Il existe 6 options principales – Formulaires, Réclamation, EVM, Élections, Résultats et Candidats.

* Lorsque vous cliquez sur Résultats, une page Web mobile s’ouvre dans l’application.

* Cliquez sur l’option «Élections à l’Assemblée générale» pour vérifier le résultat de l’état souhaité.

Alors que les tendances initiales indiqueront un résultat possible vers 10 heures du matin, les résultats finaux ne seront clairs que le soir.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.