Résultats des élections de l’Assemblée 2021 Live News: Tamil Nadu, Assam, Kerala, Pondichéry, résultats des élections de l’Assemblée du Bengale occidental Couverture en direct, Dépouillement des élections à l’Assemblée de l’État, mise à jour en direct, résultats des élections de Vidhan Sabha en direct

Résultats des élections de l’Assemblée 2021: BJP vs TMC au Bengale occidental, BJP vs Mahajot à Assam, LDF vs UDF au Tamil Nadu, AIADMK vs DMK au Tamil Nadu.

Bengale occidental (WB), Assam, Pondichéry, Kerala, Tamil Nadu (TN) Résultats des élections de l’Assemblée 2021 Live News: La Commission électorale est sur le point de commencer le décompte des voix au Bengale occidental, au Tamil Nadu, au Kerala, à l’Assam et à Pondichéry. Le comptage commencera à 8 heures aujourd’hui. Les sondages en Assam et au Bengale occidental s’étaient déroulés en plusieurs phases du 27 mars au 29 avril. Le Kerala, le Tamil Nadu et Pondichéry s’étaient rendus aux urnes en une seule phase le 6 avril. Dans l’Assam, le combat oppose la NDA dirigée par le BJP et le Congrès. -led UPA. Ici, le parti au pouvoir devrait revenir au pouvoir pour un second mandat.

Le Bengale occidental est un État où les sondages de sortie sont divisés avec un certain avantage pour le TMC au pouvoir et une victoire projetée pour le BJP. Dans l’ensemble, le concours est assez serré au Bengale occidental et les résultats peuvent aller dans les deux sens, car il y a plus de 50 sièges pour lesquels la marge de gain / perte devrait être très mince. Le BJP et le TMC sont convaincus de gagner l’État en accaparant plus de 200 sièges. Aucune des enquêtes n’a prédit 200 pour TMC ou pour le BJP.

Au Tamil Nadu, le DMK du député Staline devrait balayer l’État en remportant plus de 150 sièges sur 324. L’AIADMK peut terminer sous 80 sièges, selon divers sondages à la sortie. Le Kerala devrait élire le gouvernement de gauche au pouvoir de Pinarayi Vijayan. Le Congrès espérait revenir au pouvoir, mais les sondages ne prédisent pas une telle tendance pour le parti. Le BJP devra peut-être également se contenter de 0 à 2 sièges, selon les sondages de sortie publiés jeudi. À Pondichéry, la NDA devrait arriver au pouvoir en remportant 19 à 23 sièges sur 30.

