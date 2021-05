Résultats des élections de l’Assemblée de Chunchura 2021 en direct, Résultats des élections de Chunchura Vidhan Sabha en direct de 2021: Locket Chatterjee vs Tapan Majumdar

Le parti safran a aligné son député Lok Sabha de Hooghly Locket Chatterjee depuis le siège.

Chunchura West Bengal Assembly (Vidhan Sabha) Résultats des élections 2021 Live News: La circonscription de l’Assemblée de Chunchura est l’un de ces sièges au Bengale occidental d’où le BJP a présenté ses députés. Le parti safran a aligné son député Lok Sabha de Hooghly Locket Chatterjee depuis le siège. Comme beaucoup d’autres circonscriptions de l’Assemblée, la Chunchura est également l’un des bastions du TMC dirigé par Mamata Banerjee. La circonscription a voté pour le TMC lors des scrutins d’assemblée de 2011 et de 2016. Le TMC dirigé par Mamata Banerjee avait balayé la majorité des 18 sièges du district de Hooghly lors des scrutins de 2011 et de 2016. Cependant, le parti a concédé beaucoup de terrain au BJP lors des élections de 2019 à Lok Sabha. Cela avait envoyé des tracas aux cadres du TMC dans la région.

Lors de l’élection de 2016, Tapan (Asit) Majumdar du TMC avait remporté le siège pour la deuxième fois consécutive. Il a battu le Dr Pranab Kumar Ghosh du All India Forward Bloc (AIFB). Le Dr Pranab Kumar conteste à nouveau depuis le siège. Notamment, Majumdar avait également gagné du siège en 2011. Cependant, après la victoire du BJP au scrutin 2019 de la région, le TMC a senti l’émergence d’anti-sortants contre lui. Cela a forcé la ministre en chef Mamata Banerjee à accepter la faute du député du TMC. S’adressant à un rassemblement à Chunchura, Banerjee avait admis des actes répréhensibles en faisant asseoir les députés du TMC Tapan Majumdar de Chunchura et Tapan Dasgupta de Saptagram. Elle a demandé aux électeurs de leur pardonner et de leur donner une autre chance. Le TMC a aligné les deux députés assis depuis le siège. Banerjee a même déclaré que si le TMC ne gagne pas du district de Hooghly, ce sera un gros problème pour le parti.

