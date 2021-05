Résultats des élections de l’Assemblée de l’Assam 2021 en direct: Mise à jour en direct du comptage des votes pour les élections de l’Assam Vidhan Sabha, élections de l’Assam 2021 Liste complète des gagnants

Résultats des élections de l’Assam 2021 en direct: les sondages de sortie avaient prédit une nette majorité pour la NDA.

Décompte des votes pour les élections de l’Assemblée de l’Assam 2021 Couverture en direct: Le comptage des votes pour 126 sièges devrait commencer dimanche à 8 heures du matin. L’Assam s’est rendu aux urnes en trois phases – les 27 mars, 1er et 6 avril. Ici, le concours devait être bipolaire entre la NDA dirigée par le BJP et la grande alliance à huit partis dirigée par le Congrès. À l’exception de deux, presque tous les sondages de sortie ont prédit le retour du gouvernement du parti safran pour le deuxième mandat consécutif. Si les chiffres des sondages de sortie tiennent le jour du décompte, ce serait un coup dur pour le Congrès, qui espérait revenir au pouvoir après cinq ans et c’est pourquoi il s’est également allié à l’AIUDF de Badruddin Ajmal.

Pour la NDA, Republic-CNX a prédit 74-84 sièges, ABP News-CVoter 58-71, India Today-Axis My India 75-85, TV9 Bharatvarsh-Polstrat 59-69, India News-Jan Ki Baat 70-81, News24-Today’s Chanakya 70, Times Now-CVoter 65, et Pratidin Time 67. Pour l’UPA dirigée par le Congrès, les prédictions du sondage de sortie sont: Republic-CNX 40-50, ABP News- C Voter 53-66, India Today-Axis My India 40-50, TV9 Bharatvarsh-Polstrat 55-65, India News-Jan Ki Baat 45-55, News24-Today’s Chanakya 56 et Times Now-CVoter 59. ABP News et TV9 Bharatvarsh ont prédit un assemblage suspendu. Un parti doit obtenir 64 sièges pour former seul le gouvernement. Ces chiffres sont conformes aux sondages d’opinion qui avaient prédit la victoire du BJP, mais avec un nombre de sièges inférieur à ce qu’il avait obtenu en 2016.

