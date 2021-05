Résultats des élections de l’Assemblée de Tollygunge 2021 en direct, Tollygunge Babul Supriyo Résultats des élections de Vidhan Sabha 2021 en direct: Mises à jour en direct des résultats de l’élection d’Aroop Biswas du TMC

Résultats des élections de Tollygunge au Bengale occidental 2021, résultats des élections au Bengale occidental Tollygunge Vidhan Sabha Mises à jour en direct: Le siège de Tollygunge était un bastion du CPI (M) depuis le début des années 1960.

Tollygunge West Bengal Assembly (Vidhan Sabha) Résultats des élections 2021 Live News: La circonscription de l'Assemblée Tollygunge du Bengale occidental a été témoin d'une bataille à fort enjeu cette fois. Le ministre de l'Union Babul Supriyo a contesté contre les poids lourds de TMC et le ministre des personnes handicapées Aroop Bis était de cette circonscription de haut niveau promettant le développement de l'industrie du cinéma. Le finaliste du sondage de 2016 CPI (M) a présenté un nouveau visage – l'acteur Debdut Ghosh du siège. Le siège Tollygunge est considéré comme une plaque tournante de l'industrie cinématographique bengali. C'est Tollywood – l'industrie cinématographique bengali – qui anime la politique du siège. C'est une tendance que ceux qui contrôlent fermement l'industrie cinématographique parviennent à remporter le siège. La circonscription a voté le 10 avril.

Avec le TMC et le BJP alignant plusieurs icônes de l’industrie cinématographique cette fois, l’industrie cinématographique a été polarisée sur des lignes politiques. Outre le développement, le syndicat raj, la coercition et la culture de la réduction de l’argent par le TMC étaient quelques-unes des principales planches du scrutin. Alors qu’Aroop Biswas est trois fois député du TMC du siège, le BJP a envoyé un chanteur renommé, deux fois député et ministre de l’Union Babul Supriyo pour arracher le siège au TMC. Supriyo a remporté les sondages parlementaires d’Asansol dans le district de Paschim Bardhaman.L’association de Mamata Banerjee avec l’industrie cinématographique du Bengale est connue depuis longtemps et elle a aligné des icônes de l’industrie sur les billets TMC. Cependant, après que le BJP ait pris une feuille du parti au pouvoir et donné des billets à plusieurs acteurs / actrices, la bataille est devenue plus intense et polarisée.

Le siège Tollygunge est un bastion de l’IPC (M) depuis le début des années 1960. Cependant, le scénario a commencé à changer après que le Congrès a remporté le siège en 1996. Depuis 2001, le siège est devenu un bastion du TMC. Les réfugiés de l’ancien Pakistan oriental (maintenant le Bangladesh) représentent une part importante des voix du siège de l’Assemblée. Ils résident dans des régions comme Bijoygarh, Ranikuthi et Netajinagar. Ils sont également une clé de la victoire dans ce segment de l’Assemblée, qui compte 2 69 358 électeurs.