Résultats des élections de l’Assemblée du Bengale occidental 2021 en direct: Mise à jour en direct du comptage des votes électoraux de Vidhan Sabha au Bengale occidental, élection de la BM 2021 Liste complète des gagnants

Résultats des élections au Bengale occidental 2021: c’est BJP vs TMC au Bengale

2021 West Bengal, WB Assembly Election Counting Live Coverage: Tous les regards sont tournés vers le Bengale occidental, qui s’est rendu aux urnes en huit phases, la dernière ayant eu lieu le 29 avril. Le décompte des voix pour 294 sièges devrait commencer à partir de 8 heures du matin. La Commission électorale (CE) a pris toutes les dispositions de sécurité et autres nécessaires pour entreprendre le processus de dépouillement au milieu de la pandémie de Covid-19 qui fait rage. Le Bengale occidental a été témoin d’un concours bipolaire entre le TMC et le BJP. Cependant, les sondages à la sortie suggèrent que le combat était très serré et que les deux parties ont une chance de remporter la victoire. Les sondeurs sont divisés sur les chiffres du Bengale, la moitié prédisant une victoire pour Mamata tandis que la moitié part avec le BJP. Dans l’ensemble, la lutte est très serrée et les sondeurs s’attendent à ce que les résultats puissent aller dans les deux sens.

Selon Times Now C Voter, le TMC devrait remporter 158 sièges tandis que le BJP devrait en obtenir 115 et la gauche pourrait s’installer à seulement 19 sièges. La Chanakya d’aujourd’hui a donné 180 sièges au TMC, 108 au BJP et 2 au Congrès de gauche. Le sondage mené par CNN News18 prévoit 162 sièges pour le TMC et 115 pour le BJP.

L’enquête Republic TV-CNX a prédit 128-138 sièges pour Mamata et 138-148 sièges pour le BJP. La gauche pourrait obtenir 11 à 21 sièges. India TV et Jan Ki Baat ont prédit une nette victoire pour le BJP. Selon India TV, le BJP peut obtenir 173-192 sièges tandis que TMC peut se terminer par 64-68. Jan Ki Baat a prédit 162-185 sièges tandis que 104-121 sièges pour le TMC. India Today-Axis Mon sondage Inde a prédit 130-156 sièges pour le TMC et 134-160 pour le BJP.

Suivez notre couverture en direct du comptage

Lire la suite