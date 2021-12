Résultats des élections du Karnataka MLC 2021 : liste complète des gagnants

Le BJP au pouvoir a remporté 11 sièges tandis que le Congrès de l’opposition en a remporté 11.

Résultats des élections du MLC du Karnataka en 2021 : les résultats des 25 sièges du conseil législatif qui sont allés aux urnes le 10 décembre ont été proclamés aujourd’hui. Le BJP au pouvoir a remporté 11 sièges tandis que le Congrès de l’opposition en a remporté 11. Le JD(S) a remporté deux sièges tandis qu’un siège est allé aux autres. Avec cette victoire, le BJP compte désormais 37 membres dans la maison de 75 membres tandis que le Congrès en compte 29 et le JD(S). Le BJP, qui s’attendait à obtenir la majorité à la maison, a manqué le chiffre magique de 38. Le parti au pouvoir a également subi un revers dans deux des circonscriptions clés – le district d’origine de CM BS Bommai à Dharwad et le bastion du parti Belagavi.

Il y avait au total 90 candidats en lice pour les 25 sièges. Ceux-ci comprenaient 20 chacun du BJP et du Congrès, six du JD(S), 33 indépendants et le reste des petits partis. Les élections ont eu lieu pour deux sièges chacun des circonscriptions des autorités locales de Bijapur, Belgaum, Dharwad, Dakshina Kannada et Mysuru ; et un de Bidar, Gulbarga, Uttara Kannada, Raichur, Bellary, Chitradurga, Shivamogga, Chikmagalur, Hassan, Tumakuru, Mandya, Bangalore, Bangalore Rural, Kolar et Kodagu.

Liste des gagnants des résultats des élections du Karnataka MLC 2021 (**À mettre à jour)

Bijapur (deux sièges) : Sunil Gowda (Cong),

Belgaum (deux sièges) : Chennaraj Hattiholi (Cong), Lakhan Jarkiholi (Ind)

Dharwad (deux sièges) : Saleem Ahmed (Cong), Pradeep Shettar (BJP)

Dakshina Kannada (deux sièges) : Manjunath Bhanadary (Cong), Kota Shrinivas Poojari (BJP)

Mysuru (deux sièges) : CN Manjegowda (JDS)

Bidar : Bheemarao Basavaraj Patil (Cong)

Gulbarga :

Uttara Kannada :

Raichur : Sharan Gouda Patil (Cong)

Bellary : YM Satish (BJP)

Chitradurga : KS Naveen (BJP)

Shivamogga : DS Arun (BJP)

Chikmagalur : MK Pranesh (BJP)

Hassan : Dr Suraj Revanna (JDS)

Tumakuru : R Rajendra (Cong)

Mandya : Dinesh Guligowda (Cong)

Bangalore : Gopinath Reddy (BJP)

Bangalore Rural : S Ravi (Cong)

Kolar : Anil Kumar (Cong)

Kodagu : Suja Kushalappa (BJP)

L’élection a été rendue nécessaire car les mandats des MLC devraient se terminer le 5 janvier.

