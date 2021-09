Résultats des élections du panchayat du Rajasthan 2021 : le Congrès remporte 670 sièges de panchayat samiti, 551 BJP ; D’autres peuvent jouer au faiseur de rois

Le Congrès a remporté 670 sièges, le BJP 551, le RLP 40 et le BSP 11. Pas moins de 290 sièges de panchayat samiti ont été remportés par des indépendants.

Le Congrès a éclipsé le BJP dans les sondages du panchayat âprement disputés dans les six districts du Rajasthan, l’ancienne majorité de sécurité dans quatre des six parishad de Lila et 670 des 1 564 sièges du panchayat samiti.

Le Congrès a obtenu la majorité à Jaipur, Jodhpur, Sawai Madhopur, Dausa, tandis que le BJP a obtenu la majorité à Sirohi Zila Parishad. Le BJP est également devenu le plus grand parti de Bharatpur Zila Parishad, mais n’a pas obtenu une majorité claire. Les indépendants et les membres du BSP joueront un rôle crucial dans la formation du conseil d’administration de zila parishad à Bharatpur.

Sur les 200 sièges de zila parishad dans ces six circonscriptions, le Congrès en a remporté 99, le BJP en 90 et le BSP en trois sièges. Huit indépendants sont sortis vainqueurs des sièges de zila parishad.

Sur les 37 sièges de Bharatpur Zila Parishad, 17 sont allés au BJP, 14 au Congrès, quatre aux indépendants et deux au BSP. Sur un total de 1 564 sièges dans 78 panchayat samiti dans six districts, les résultats de 1 562 ont été déclarés.

Le ministre en chef Ashok Gehlot a félicité les vainqueurs et remercié les électeurs d’avoir rendu le parti du Congrès victorieux aux élections. « J’exprime ma gratitude à tous les électeurs pour avoir obtenu la victoire du Congrès dans les résultats des élections panchayat samiti et zila parishad tenues dans six districts. Toutes nos félicitations à tous les candidats gagnants et aux membres du Congrès », a-t-il tweeté.

Le scrutin a eu lieu les 26, 29 août et 1er septembre dans les districts de Bharatpur, Dausa, Jaipur, Jodhpur, Sawai Madhopur et Sirohi. Les élections pour pramukh et pradhan auront lieu le 6 septembre, tandis que celles pour up-pramukh et up-pradhan auront lieu le 7 septembre.

Le chef du Congrès du Rajasthan, Govind Singh Dotasra, a qualifié les résultats d’encourageants pour son parti et de revers pour l’opposition BJP. « Le parti du Congrès a remporté les élections à une écrasante majorité. Sur 1 562 quartiers du panchayat samiti, 670 candidats au Congrès ont été victorieux. A Bharatpur, 171 candidats de l’idéologie du Congrès qui ont contesté l’élection sans symbole de parti ont été les gagnants, a-t-il déclaré.

Il a dit que le Congrès aurait son Pradhan dans 60 des 78 panchayat samiti où l’élection a eu lieu. Il a affirmé que le BJP pouvait à peine obtenir la majorité dans seulement 14 panchayat samiti.

Dotasara a déclaré que les résultats étaient une validation du travail effectué par le gouvernement du Congrès dirigé par le ministre en chef Ashok Gehlot. Il a déclaré que le parti ne négligerait aucun effort pour le développement du Rajasthan.

Le président de l’État du BJP, Satish Poonia, a félicité les candidats de son parti qui ont remporté les élections. Dans un tweet, il a remercié la population d’avoir soutenu le parti Bharatiya Janata lors des élections et les travailleurs du parti pour leur travail acharné. « Sincères félicitations aux candidats qui ont remporté les élections de Zila Parishad et de Panchayat Samiti, a-t-il ajouté.

L’animateur du RLP et député de Nagaur, Hanuman Beniwal, a également remercié les électeurs qui ont voté en faveur de son parti.

