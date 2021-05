Résultats des élections écossaises MAPPED: Résultats régionaux complets et DEUX sièges qui ont basculé | Politique | Nouvelles

La première ministre Nicola Sturgeon a conservé son siège et a vu la victoire du SNP aux élections de jeudi, dans ce qu’elle a dit montre la «volonté du pays» en termes d’un deuxième référendum sur l’indépendance. Bien que le parti de Mme Sturgeon n’ait pas obtenu une majorité absolue, avec 64 sièges, combinés aux Verts écossais pro-indépendance, ils revendiquent 74 sièges.

Mme Sturgeon a déclaré dans son discours de victoire: “Le peuple écossais a voté pour donner aux partis indépendantistes une majorité au Parlement écossais – le décompte final n’est pas encore connu, mais il semble probable que la majorité indépendantiste sera ce parlement que dans le dernier.

«Le SNP et les verts écossais se sont tous deux fermement engagés à organiser un référendum sur l’indépendance au cours de la prochaine législature.

“Et nous avons tous les deux dit que le moment d’un référendum devrait être décidé à la majorité simple des députés du Parlement écossais. Un référendum n’est donc en aucun cas une simple demande de ma part ou du SNP.”

Elle a ajouté qu’avec «le résultat de cette élection», le Premier ministre Boris Johnson «ou quiconque» n’a «aucune justification démocratique» pour «bloquer le droit du peuple écossais de choisir notre avenir».

Cependant, M. Johnson a depuis écrit une lettre au Premier ministre écossais, affirmant que le Royaume-Uni était «mieux servi lorsque nous travaillons ensemble» et appelant à une conversation sur «nos défis communs» pour nous remettre de la pandémie.

Le rétablissement de l’Écosse du coronavirus, un deuxième référendum sur l’indépendance et l’éducation figuraient parmi les questions clés de cette élection.

Plusieurs sièges étaient surveillés de près en raison de leurs faibles pourcentages de majorité lors des élections de 2016, mais seuls deux ont voté lors du vote de jeudi.

C’étaient Ayr et East Lothian, tous deux passant à SNP.

M. McLennan a confortablement pris le siège avec 1 179 voix d’avance.

Les cartes des résultats des élections montrent une bande de jaune pour le SNP à travers le pays, avec des éclats de bleu pour les conservateurs, du rouge pour les travaillistes et de l’orange pour les libéraux démocrates.

Les libéraux démocrates n’ont réussi à obtenir que quatre sièges, ce qui signifie que le parti du chef Willie Rennie a perdu son statut de parti majeur.

Les Verts ont remporté deux députés au scrutin de jeudi, passant de six à huit à Holyrood.

Les conservateurs de Douglas Ross ont conservé leurs 31 sièges, le même chiffre remporté précédemment par Ruth Davidson.

Le dirigeant travailliste Anas Sarwar a perdu deux sièges par rapport aux élections de 2016, avec un total de 22 députés travaillistes.

Ailleurs, le créateur du nouveau parti Alba et l’ancien premier ministre Alex Salmond a échoué dans sa tentative de retour à Holyrood

Maintenant, l’attention se tourne vers la sortie de l’Écosse de la pandémie de coronavirus et un éventuel vote sur l’indépendance de l’Écosse.

Le calendrier d’un vote pour l’indépendance n’est pas clair, cependant, Carol Monaghan, députée du SNP pour Glasgow North West, a déclaré qu’elle aimerait voir un projet de loi pour un deuxième référendum sur l’indépendance passer par le Parlement écossais cette année.

Elle a déclaré à Times Radio: «Je pense que nous devons rédiger cela assez rapidement.

“Malheureusement, au départ, nous devons nous rapprocher de Westminster pour organiser ce référendum avant tout, nous allons donc attendre et voir.

“Boris Johnson a clairement dit qu’il n’accorderait pas cela, alors nous devons nous demander si nous devons aller devant les tribunaux pour demander une sorte d’autorisation pour procéder au référendum.

«Ce que nous ne voulons pas, c’est un référendum sauvage, nous voulons que ce soit légal et nous voulons que ce soit un référendum sur l’étalon-or.

«J’aimerais que cela soit rédigé d’ici la fin de l’année et j’aimerais qu’un référendum ait lieu en 2022, c’est ma position personnelle mais c’est le calendrier que je recherche».

Liste complète des circonscriptions écossaises et comment elles ont voté

Aberdeen Central – SNPAberdeen Donside – SNPAirdrie et Shotts – SNPAngus North & Mearns – SNPArgyll & Bute – SNPAyr – SNPBanffshire & Buchan Coast – SNPCaithness, Sutherland & Ross – SNPClackmannanshire & Dunblane – SNPClydebank & Milngrunning – SNPCoathaeathmebridge – SNPClydebank & Milng Sud – SNPDumfriesshire – ConservateurDumbarton – LabourDundee City West – SNPEast Lothian – SNPEastwood – ConservateurEdinburgh Central – SNPEdinburgh Southern – LabourEdinburgh Western – Lib DemEttrick, Roxburgh & Berwickshire – ConservateurFalkirk East – SNPGPGLothian’slandlas – SNPGlasgowreengow Maryhill – SNPGPGSD Inverclyde – SNPHamilton, Larkhall & Stonehouse – SNPInverness & Nairn – SNPKilmarnock & Irvine Valley – SNPKirkcaldy – SNPLinlithgow – SNPMidlothian North & Musselburgh – SNPMoray – SNPMotherwell & Wishaw – SNPNa h-EileanPayset re North – SNPRenfrewshire North & West – SNPRutherglen – SNPShetland – Lib DemStirling – SNPStrathkelvin & Bearsden – SNPAberdeenshire East – SNPAberdeen South & North Kincardine – SNPAberdeenshire West – ConservativeAlmond Valley – SNPAngus South – SNPCarrick, Cumnockdaleon – SNPCarrick, Cumnocklydaulon et Doonockly SNPDundee City East – SNPDunfermline – SNPEast Kilbride – SNPEdinburgh Eastern – SNPEdinburgh Northern & Leith – SNPEdinburgh Pentlands – SNPFalkirk West – SNPGalloway & West Dumfries – ConservativeGlasgow Cathcart – SNPGlasgow Kelvin – SNPGgow Provan – SNPGlasgow Shetteslife & SouthPM – SNPGGlasgow Provan – SNPGlasgow Shetteslife & SouthPM Lauderdale – SNPPerthshire South & Kinross-shire – SNPRenfrewshire South – SNPSkye, Lochaber et Badenoch – SNPUddingston & Bellshill – SNP