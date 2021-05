Résultats des élections en Écosse EN DIRECT: Sturgeon retient son souffle alors qu’un énorme pari risque de faire couler IndyRef | Politique | Nouvelles

Les Écossais se sont rendus aux urnes dans ce qui est considéré comme les élections les plus importantes du pays ces dernières années. Au cours de sa campagne, Mme Sturgeon a promis qu’elle exigera que les pouvoirs légaux pour un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse soient transférés de Westminster d’ici la fin de 2023 si le SNP remporte la majorité. Boris Johnson a refusé à plusieurs reprises ces demandes, insistant sur le fait que le résultat de rester une partie du Royaume-Uni pendant le référendum de 2014 doit être maintenu et qu’il s’agissait d’un “événement unique dans une génération”.

Une victoire dominante du SNP ferait peser la pression sur le Premier ministre, mais les chances d’une majorité aux élections restent minimes.

Le SNP remportera probablement un quatrième mandat, mais plusieurs sondages d’opinion cette semaine ont également suggéré que le soutien au parti diminue régulièrement, ce qui remet en question les espoirs de Mme Sturgeon de gagner une majorité.

L’ancien premier ministre Alex Salmond, qui a lancé son parti Alba il y a seulement six semaines, fait pression pour une «super-majorité» de députés indépendantistes à Holyrood alors qu’il cherche à relancer son rêve d’indépendance raté de 2014.

Il a averti que si Alba réussissait à faire élire les députés à Holyrood, le parti présentera une motion demandant au gouvernement écossais d’entamer des négociations d’indépendance avec Boris Johnson.

Les Verts, qui ont été prédits par de nombreux sondages pour réaliser des gains significatifs lors des élections, ont également apporté leur soutien à l’indépendance de l’Écosse.

Mais la pression pour un deuxième référendum se heurte à une forte opposition de la part des conservateurs écossais, le chef Douglas Ross qualifiant souvent les plans du SNP et de Mme Sturgeon de «téméraires» et de «dangereux».

Il espère refuser la majorité électorale dont le SNP a besoin – tout comme ils l’ont fait en 2016 lorsqu’ils ont plus que doublé leurs sièges à Holyrood à 31.

George Galloway, le chef du parti All for Unity, a également appelé les Écossais à voter tactiquement alors qu’il cherche à mettre fin aux espoirs d’indépendance écossaise.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT:

Mise à jour de 12h: les élections écossaises pourraient avoir un taux de participation “ supérieur à la moyenne ”

Les commentateurs politiques font état d’un taux de participation supérieur à la moyenne pour les élections de jeudi à Holyrood.

Conor Matchett de l’Écossais a tweeté: «Entendre des choses similaires à d’autres sur la participation pourrait être élevé dans l’ensemble mais potentiellement irrégulier dans certains domaines.

«Edimbourg s’est avéré un grand succès, en particulier dans le centre, qui est un champ de bataille clé CON / SNP.»

Alors que Joe Pike de Sky News a tweeté: «Un taux de participation beaucoup plus élevé que la moyenne détecté par le SNP, les conservateurs et le parti travailliste. Certains militants locaux rapportent un bond de 10%, d’autres encore plus.

«Le taux de participation en 2016 était de 55,6%. Est-ce que cela est lié à la pandémie et que les gens n’ont pas grand-chose à faire? »

Manon Dark succède à Paul Withers

Jeudi 6 mai

Mise à jour de 10h12: le leader écossais de la Lib Dem promet de mettre la “ récupération en premier ” et de s’attaquer aux “ problèmes graves ”

Willie Rennie a déclaré: «À la fin des sondages, je voudrais remercier tous les militants libéraux démocrates écossais qui ont travaillé si dur ces derniers mois pour mener une campagne énergique et positive des frontières aux Highlands et aux îles.

«Nous avons clairement indiqué qu’un vote pour les libéraux démocrates écossais est un vote pour faire passer le rétablissement en premier et passer les cinq prochaines années à s’attaquer à des problèmes graves tels que la santé mentale, l’éducation et l’urgence climatique.

«Alors que nous attendons que les résultats arrivent, nous devrions prendre un moment pour reconnaître à quel point il est spécial de vivre dans un pays où les partis peuvent concourir librement et équitablement pour le vote du public.

“Il y a tellement de gens dans le monde qui souhaitent avoir les mêmes opportunités.”

Mise à jour de 22h: “ Le mandat démocratique doit être respecté ” – Sturgeon plaide pour l’indépendance si la majorité est atteinte

À la clôture des urnes, Mme Sturgeon, première ministre et dirigeante du SNP, a déclaré: “Ce fut une élection pas comme les autres et je veux reconnaître et rendre hommage aux efforts déployés par tant de gens pour garantir cela, même face à une pandémie. , notre processus démocratique s’est déroulé et s’est déroulé en toute sécurité.

«En attendant les résultats au cours des deux prochains jours, nous ne devons jamais tenir pour acquis à quel point il est spécial d’avoir à la fois le droit et la capacité de voter et de choisir son propre gouvernement.

«Les files d’attente que nous avons vues dans les bureaux de vote à travers le pays ont montré que les gens à travers l’Écosse chérissent ce droit.

«Lors de cette élection, le SNP a établi un programme audacieux, énergique et inspirant pour nous sortir et sortir de la pandémie, pour assurer une forte reprise et pour relever les défis à plus long terme sur lesquels la pandémie a braqué les projecteurs.

«Si nous avons la chance d’avoir gagné le soutien du peuple écossais, nous nous mettrons directement au travail.

“Lors de cette élection, le SNP a également offert au peuple écossais l’opportunité de choisir son avenir une fois la crise du covid passée. Si, lorsque les bulletins de vote sont comptés, il y a une majorité parlementaire pour ce choix, alors quand la crise est passée. mandat doit être respecté.

“Il est maintenant temps d’attendre patiemment et de respecter le processus de dépouillement. Je suis incroyablement fier de la campagne que le SNP a menée dans tous les coins du pays, et je tiens à remercier tous ceux qui ont pris le temps d’aller aux urnes aujourd’hui. et jouent leur rôle dans l’avenir de l’Écosse ».