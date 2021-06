Résultats des élections en Iran : le Hardliner Raisi remporte une victoire écrasante, signe d’un énorme changement | Monde | Nouvelles

Tous sauf un des quatre candidats aux élections iraniennes de 2021 sont considérés comme des partisans de la ligne dure, cherchant à mettre fin au mandat de Rohani relativement modéré. L’élection a été entachée d’allégations de disqualification injuste de plusieurs candidats, certains appelant au boycott et à un faible taux de participation.

Les résultats des élections dans leur intégralité

Ebrahim Raisi, le chef conservateur du pouvoir judiciaire, est sur le point de devenir président de l’Iran après que 90% des voix aient été comptées.

M. Rouhani a concédé à M. Raisi, marquant la fin de son règne de huit ans.

Les résultats préliminaires montrent que M. Raisi – protégé du guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei – a remporté 17,8 millions de voix sur les 28,6 millions de voix qui ont été comptées, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Hardliner Mohsen Rezaei, ancien commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, a reçu plus de 3,3 millions de voix.

Il était suivi par l’ancien chef de la banque centrale Abdolnaser Hemmati, le seul modéré et réformiste de la course, avec plus de 2,4 millions de voix.

Le législateur conservateur Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi a suivi avec plus d’un million de voix.

Les autres candidats ont concédé à M. Raisi au fur et à mesure que les votes affluaient.

M. Hemmati a déclaré samedi dans une lettre rapportée par les médias d’État : “J’espère que votre gouvernement, sous la direction du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, apportera confort et prospérité à notre nation”.

M. Hashemi a déclaré: “Je félicite … Raisi, élu par la nation.”

M. Rezaei a également concédé la défaite, mais M. Raisi n’aurait pas immédiatement reconnu les concessions de son adversaire.

Dans un communiqué, le président sortant Rouhani a félicité le peuple iranien et le guide suprême pour une “présence épique et rare” aux élections, affirmant que “votre participation glorieuse et brisant l’ennemi a conduit au remords et à l’abattement des ennemis et de ceux qui veulent du mal sur cette nation ».

Auparavant, M. Rouhani avait félicité « les élus du peuple [president]», sans nommer Raisi.

Cependant, la faible participation inquiétante posera des problèmes aux dirigeants du pays, qui considèrent la participation comme un marqueur de légitimité.

Le vote de vendredi a été prolongé de deux heures après la date limite initiale de minuit en raison des craintes d’un faible taux de participation de 50 pour cent ou moins.

De nombreux électeurs ont choisi de rester à l’écart après que le champ de 600 candidats ait été réduit à sept candidats, tous des hommes, à l’exclusion d’un ex-président et d’un ancien président du parlement.

Qui est Ebrahim Raisi ?

M. Raisi, 60 ans, est un ecclésiastique et procureur qui a été nommé chef de la magistrature en 2019.

Il a perdu les élections de 2017 face à M. Rouhani lors d’une défaite écrasante.

Aujourd’hui, M. Raisi s’est présenté comme la meilleure personne pour lutter contre la corruption et résoudre les problèmes économiques de l’Iran.

Il porte un turban noir, signifiant une descendance directe du prophète de l’Islam Mohammed, est considéré comme proche du chef suprême de 81 ans, qui détient le pouvoir politique ultime en Iran.

Cependant, de nombreux Iraniens et militants des droits humains ont exprimé leur inquiétude quant à son rôle dans les exécutions massives de prisonniers politiques dans les années 1980.