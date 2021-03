Résultats des élections locales de l’Andhra Pradesh 2021 En direct: Résultats des élections municipales de l’AP Couverture en direct de 2021, Élection municipale de l’Andhra Pradesh 2021 Comptage des votes en direct, Résultat des élections de l’AP Live News

Mise à jour en direct des résultats de l’élection du corps local urbain d’Andhra Pradesh 2021: Tous les préparatifs ont été faits pour le dépouillement des voix pour les 11 corporations municipales et 70 municipalités / Nagar Panchayats dans l’Andhra Pradesh. Au milieu d’une couverture de sécurité étanche, le comptage commencera à 8 heures du matin. Le comptage pour Chilakaluripet et Eluru a été suspendu suite à une décision de la Haute Cour. Ici, le décompte n’aura lieu qu’après le verdict final du tribunal.

Les rapports indiquent qu’un total de 4 026 tableaux, dont 2 220 pour les sociétés et 1 822 pour les municipalités, ont été préparés pour le dépouillement des votes. La Commission électorale de l’État a déployé 5 195 personnes, 2 376 superviseurs de comptage, 7 412 employés dans les entreprises et 1 941 superviseurs dans les municipalités pour le dépouillement. L’article 144 a été imposé aux centres de dépouillement par la police. Ils ont déployé 20 419 policiers, dont 172 DSP, 476 IC, 1 345 SI, 17 292 agents, entre autres, pour assurer la sûreté et la sécurité.

Lire la suite