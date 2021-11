Résultats des élections municipales de Tripura 2021 en direct : mise à jour en direct du dépouillement des votes des élections municipales de Tripura, élection de l’organe local de Tripura 2021 Liste complète des gagnants Mises à jour en direct

Le BJP au pouvoir a déjà remporté 112 des 334 sièges incontestés de la Agartala Municipal Corporation et 19 organes urbains.

Décompte des votes des élections municipales de Tripura 2021 en direct : Le dépouillement des votes pour plus de 200 sièges à l’Agartala Municipal Corporation (AMC) et d’autres organes civiques à Tripura, où le scrutin a eu lieu jeudi au milieu d’affaires judiciaires, d’arrestations et d’allégations d’attaques par des partis politiques, a lieu aujourd’hui. Le dépouillement des votes dans le cadre des élections générales aux municipalités et aux Nagar Panchayat de 2021 pour 6 Nagar Panchayats, 7 Conseils municipaux et la Corporation municipale d’Agartala est en cours dans 13 centres de dépouillement dans tout l’État.

Au total, il y a 334 sièges dans les organes locaux urbains, y compris Agartala Municipal Corporation (51 quartiers), 13 conseils municipaux et six nagar panchayats dans l’État. Le BJP au pouvoir a présenté des candidats à tous les sièges des élections municipales de Tripura et a déjà remporté 112 des 334 sièges incontestés de la Corporation municipale d’Agartala et de 19 organismes urbains. Dans les 222 sièges restants, jusqu’à 785 candidats sont en lice après que 36 candidats ont retiré leur nomination.

Résultats des élections municipales de Tripura News en direct: Élection municipale de Tripura 2021 Comptage des votes Couverture en direct, Liste des gagnants des élections locales de 2021 en direct

